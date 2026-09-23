به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی عرب انصاری شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: وحدت کلمه، وحدت مسیر و حضور مردم در صحنه، از مهمترین عوامل حفظ و استمرار انقلاب اسلامی است و ملت ایران با تکیه بر این مؤلفهها مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به تحولات اخیر و بازتاب سخنان رئیس جمهور ایران و آمریکا در سازمان ملل افزود: در روزهای اخیر دو تفکر و دو منطق در برابر یکدیگر قرار گرفتند؛ یک سو منطق استکبار و زورگویی و در سوی دیگر منطق جمهوری اسلامی ایران قرار داشت که بر عزت، استقلال و حقوق ملتها تأکید دارد.
حجتالاسلام عرب انصاری تصریح کرد: رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران با تبیین مواضع و دیدگاههای ملت ایران، بر عزت، استقلال و حقوق ملی کشور در تریبون سازمان ملل تأکید کرد.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در سالهای نخست حیات خود با جنگی هشتساله مواجه شد، در حالی که ملت ایران تازه انقلاب خود را به پیروزی رسانده بود، اما مردم با ایستادگی و تقدیم شهدا از استقلال و تمامیت کشور دفاع کردند.
معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرد: دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران موضوعی مربوط به امروز نیست و طی چند دهه گذشته با فشار، تهدید و برنامهریزیهای مختلف علیه ملت ایران دنبال شده است، اما این اقدامات نتوانسته مسیر انقلاب اسلامی را متوقف کند.
وی افزود: ملت ایران امروز رمز موفقیت خود را میداند و آن، وحدت کلمه، وحدت مسیر و وحدت حضور است؛ هرگاه مردم در کنار یکدیگر و در صحنه حضور داشتهاند، دشمن نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.
حجتالاسلام عرب انصاری بیان کرد: مردم اراک طی هفت ماه و در ۲۷۰ شب با حضور در میدان، جلوهای از انسجام و حضور مردمی را به نمایش گذاشتهاند و این حضور در کنار توان دفاعی کشور، نقش مهمی در ایجاد و تقویت امنیت داشته است.
وی گفت: جبهه نخست دفاع کشور، توان و اقتدار نیروهای مسلح است و جبهه دوم، حضور مردم و انسجام اجتماعی است؛ دشمن در جریان حوادث اخیر دریافت که فشار و تهدید نمیتواند اراده ملت ایران را درهم بشکند.
معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: ملتی که برای دفاع از اسلام، انقلاب و کشور، شهید تقدیم میکند و حتی فرزندان خردسال خود را در این مسیر از دست میدهد، از صحنه خارج نخواهد شد.
وی بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: وحدت باید بر محور مردم، نظام و رهبری شکل بگیرد و همه جریانها و گروهها باید از اقداماتی که موجب تضعیف وحدت جامعه میشود، پرهیز کنند.
حجتالاسلام عرب انصاری تاکید کرد: این حضور گسترده، سرمایهای برای انقلاب و کشور است و حفظ این سرمایه اجتماعی، تقویت وحدت و استمرار حضور آگاهانه مردم در صحنه، از ضرورتهای امروز جامعه اسلامی است.
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