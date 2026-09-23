عبور تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز طی روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، داده های دریانوردی نشان می دهد که طی روز گذشته تنها سه کشتی باری از تنگه هرمز عبور کرده اند.

این در حالی است که طی ۱۰ روز گذشته به صورت میانگین روزانه ۱۵ کشتی باری از تنگه هرمز عبور کرده اند.

همچنین گزارش شده بود که طی روز دوشنبه تنها دو کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کرده‌اند؛ این در حالی است که روز یکشنبه ۱۰ کشتی از این مسیر عبور کرده بودند.

بر اساس داده‌های شرکت کپلر، یک کشتی فله‌بر سوپرامکس با پرچم پاناما که حامل مواد معدنی بود و یک کشتی فله‌بر با پرچم لیبریا از مسیر نامشخص وارد تنگه هرمز شدند.

این آمار شامل کشتی‌هایی نمی‌شود که ممکن است برای جلوگیری از شناسایی، سامانه خودکار خود را خاموش کرده باشند.

پیش از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه، به‌طور معمول روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های حمل گاز، کشتی‌های فله‌بر و کشتی‌های کانتینری از تنگه هرمز عبور می‌کردند. این مسیر حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را پوشش می‌داد.