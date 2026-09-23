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۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۷

پایش هوشمند سواحل نظارت بر عملکرد ناجیان غریق را تقویت می‌کند

پایش هوشمند سواحل نظارت بر عملکرد ناجیان غریق را تقویت می‌کند

ساری - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: استفاده از سامانه هوشمند پایش سواحل می‌تواند سبب تقویت نظارت بر عملکرد ناجیان غریق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزش شامگاه سه‌شنبه در نشست ارزیابی سامانه هوشمندسازی پایش سواحل کشور، ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده در حوزه پایش و نظارت بر فعالیت ناجیان غریق، بر اهمیت حفظ جان انسان‌ها تأکید کرد.

فروزش اظهار کرد: در آموزه‌های دینی، جان یک انسان از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و همین نگاه می‌تواند انگیزه مضاعفی برای تلاش در مسیر حفظ جان انسان‌ها ایجاد کند.

وی افزود: پزشکان نیز در همین مسیر فعالیت می‌کنند و تلاش برای حفظ جان انسان‌ها، علاوه بر پیچیدگی و دشواری‌های موجود، از اجر معنوی بالایی برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ظرفیت سامانه هوشمندسازی پایش سواحل تصریح کرد: به نظر می‌رسد با به‌کارگیری این سامانه، نظارت‌ها در حوزه فعالیت ناجیان غریق افزایش یافته و این موضوع از نظر مدیریتی اهمیت زیادی دارد.

فروزش ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد هر طرح، دستورالعمل یا برنامه اجرایی که از نظارت کافی برخوردار نباشد، ممکن است پس از مدتی از مسیر اصلی خود خارج شود و به اهداف تعیین‌شده نرسد؛ بنابراین ایجاد یک سازوکار هوشمند برای نظارت بر عملکرد ناجیان غریق، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی ضمن قدردانی از متولیان اجرای این سامانه گفت: به عنوان یک ایرانی و هموطن، از تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه تشکر می‌کنم و برای شما در ادامه این مسیر آرزوی توفیق دارم.

فروزش در ادامه با اشاره به موضوع امنیت اطلاعات و زیرساخت‌های سامانه، درباره نحوه اتصال سامانه هوشمندسازی پایش سواحل به شبکه اینترنت و الزامات امنیتی آن نیز پرس‌وجو کرد.

وی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور به دلیل قرار داشتن در مجموعه قوه قضاییه، الزامات و محدودیت‌های خاصی در حوزه فضای مجازی و امنیت اطلاعات دارد، اظهار کرد: حفاظت از سامانه‌ها و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و هک اطلاعات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: هر سامانه‌ای که قرار باشد وارد سرورهای سازمان شود، باید مجوزهای امنیتی لازم را دریافت کند و موضوع امنیت اطلاعات در این زمینه به‌طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فروزش همچنین پیشنهاد کرد کارشناسان اداره‌کل فناوری اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور برای بررسی فنی و امنیتی سامانه هوشمندسازی پایش سواحل از این مجموعه بازدید کنند و در صورت تأیید کارشناسان، زمینه استفاده از ظرفیت‌های این سامانه در چارچوب ضوابط امنیتی فراهم شود.

وی تأکید کرد: بررسی‌های کارشناسی در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند ضمن شناسایی ظرفیت‌های سامانه، الزامات امنیتی لازم برای بهره‌گیری از آن را نیز مشخص کند.

کد مطلب 6955731

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