به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزش شامگاه سه‌شنبه در نشست ارزیابی سامانه هوشمندسازی پایش سواحل کشور، ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده در حوزه پایش و نظارت بر فعالیت ناجیان غریق، بر اهمیت حفظ جان انسان‌ها تأکید کرد.

فروزش اظهار کرد: در آموزه‌های دینی، جان یک انسان از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و همین نگاه می‌تواند انگیزه مضاعفی برای تلاش در مسیر حفظ جان انسان‌ها ایجاد کند.

وی افزود: پزشکان نیز در همین مسیر فعالیت می‌کنند و تلاش برای حفظ جان انسان‌ها، علاوه بر پیچیدگی و دشواری‌های موجود، از اجر معنوی بالایی برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ظرفیت سامانه هوشمندسازی پایش سواحل تصریح کرد: به نظر می‌رسد با به‌کارگیری این سامانه، نظارت‌ها در حوزه فعالیت ناجیان غریق افزایش یافته و این موضوع از نظر مدیریتی اهمیت زیادی دارد.

فروزش ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد هر طرح، دستورالعمل یا برنامه اجرایی که از نظارت کافی برخوردار نباشد، ممکن است پس از مدتی از مسیر اصلی خود خارج شود و به اهداف تعیین‌شده نرسد؛ بنابراین ایجاد یک سازوکار هوشمند برای نظارت بر عملکرد ناجیان غریق، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی ضمن قدردانی از متولیان اجرای این سامانه گفت: به عنوان یک ایرانی و هموطن، از تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه تشکر می‌کنم و برای شما در ادامه این مسیر آرزوی توفیق دارم.

فروزش در ادامه با اشاره به موضوع امنیت اطلاعات و زیرساخت‌های سامانه، درباره نحوه اتصال سامانه هوشمندسازی پایش سواحل به شبکه اینترنت و الزامات امنیتی آن نیز پرس‌وجو کرد.

وی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور به دلیل قرار داشتن در مجموعه قوه قضاییه، الزامات و محدودیت‌های خاصی در حوزه فضای مجازی و امنیت اطلاعات دارد، اظهار کرد: حفاظت از سامانه‌ها و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و هک اطلاعات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: هر سامانه‌ای که قرار باشد وارد سرورهای سازمان شود، باید مجوزهای امنیتی لازم را دریافت کند و موضوع امنیت اطلاعات در این زمینه به‌طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فروزش همچنین پیشنهاد کرد کارشناسان اداره‌کل فناوری اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور برای بررسی فنی و امنیتی سامانه هوشمندسازی پایش سواحل از این مجموعه بازدید کنند و در صورت تأیید کارشناسان، زمینه استفاده از ظرفیت‌های این سامانه در چارچوب ضوابط امنیتی فراهم شود.

وی تأکید کرد: بررسی‌های کارشناسی در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند ضمن شناسایی ظرفیت‌های سامانه، الزامات امنیتی لازم برای بهره‌گیری از آن را نیز مشخص کند.