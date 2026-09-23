لزوم تعریف مسیر درمان سرطان در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی گفت: وزارت بهداشت باید در طراحی و اجرای شبکه ملی مراقبت سرطان، ظرفیت واقعی مراکز درمانی در استان‌ها و شهرستان‌ها را در نظر بگیرد و برای بیمارانی که در محل زندگی خود به خدمات تخصصی دسترسی ندارند نیز مسیر مشخصی تعریف کند. در غیر این صورت ممکن است شبکه روی کاغذ منسجم باشد اما بیمار همچنان برای دریافت درمان مناسب سرگردان بماند.

وی ادامه داد: موضوع دیگر، تامین نیروی متخصص و تجهیزات مورد نیاز است. اگر قرار است بیمار بر اساس یک مسیر مشخص به مرکز درمانی ارجاع شود، باید اطمینان داشته باشیم که آن مرکز ظرفیت پذیرش و ارائه خدمت را دارد. ارجاع بیمار به مرکزی که با کمبود پزشک، تجهیزات یا ظرفیت درمانی مواجه است، فقط زمان بیمار را از بین می برد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: در مورد سرطان، زمان اهمیت زیادی دارد و تاخیر در تشخیص و شروع درمان میتواند شرایط بیمار را دشوارتر کند. بنابراین هر برنامه ای که باعث کاهش زمان انتظار برای تشخیص و درمان شود باید مورد حمایت قرار گیرد اما در مقابل، ایجاد مراحل اداری جدید نباید به تاخیر در درمان منجر شود.

عبدلی با اشاره به ضرورت همکاری بیمه ها در اجرای برنامه جدید گفت: یکی از مشکلات قدیمی نظام سلامت، تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و مشکلات مربوط به تایید برخی خدمات است. اگر قرار است مسیر درمان بیمار در قالب شبکه مشخص شود، بیمه ها نیز باید خود را با این مسیر هماهنگ کنند و پرداخت مطالبات مراکز و حمایت از بیماران با تاخیر مواجه نشود.

وی افزود نباید برای بیمار مبتلا به سرطان یک مسیر اداری پیچیده ایجاد کنیم. بیماری که با نگرانی درباره سلامت خود و خانواده اش مواجه است، نباید برای هر مرحله از درمان مجبور به مراجعه های متعدد برای گرفتن تاییدیه و پیگیری هزینه ها شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق مرحله نخست برنامه گفت: تمرکز اولیه بر سرطان پستان می‌تواند فرصت مناسبی برای شناسایی نقاط ضعف و مشکلات اجرایی باشد. باید این مرحله با دقت ارزیابی شود و پیش از گسترش برنامه به سایر سرطانها، مشکلاتی که در زمینه ارجاع، تامین منابع، بیمه، ظرفیت مراکز و دسترسی بیماران ایجاد می شود، برطرف شود.