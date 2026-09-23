معاون وزیر آموزش و پرورش: مسیر علم و دانایی با قدرت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیمزاده صبح چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس در میناب اظهار کرد: در این استان، آموزش خاموش نشد و مسئولان، فرهنگیان و خانوادهها با تداوم آموزش، حمایت همهجانبهای از دانشآموزان، بهویژه بازماندگان این حادثه تلخ و خانوادههای آنان داشتند.
وی افزود: امروز در میناب ایستادهایم؛ جایی که در آغاز هجوم دشمن، ۱۶۸ دانشآموز و معلم عزیز ما به شهادت رسیدند و این حادثه، یکی از تلخترین وقایع برای جامعه تعلیم و تربیت کشور بود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از انسانهای آزاده در سراسر جهان که این جنایت علیه کودکان را محکوم کردند، گفت: تصاویر چهرههای معصوم کودکان میناب و آرزوهای آنان در سراسر جهان منتشر شد و افکار عمومی جهان شاهد مظلومیت این کودکان بود.
آغاز سال تحصیلی از میناب پیام ویژهای دارد
حکیمزاده ادامه داد: ما از دشمن کودککش انتظاری نداریم، اما نگرانی ما این است که دولتهای مدعی حقوق بشر با بهرهگیری از سلطه رسانهای، این جنایت آشکار را به حاشیه ببرند و مظلومیت کودکان شهید ما قربانی بازیهای سیاسی شود.
وی تأکید کرد: به همین دلیل، زنده نگه داشتن یاد و نام دانشآموزان و معلمان شهید و آغاز سال تحصیلی از این مکان، پیام بسیار ویژهای دارد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس کشور، با صدای بلند اعلام میکنیم که مسیر دانایی و خردورزی و قدرت دانشبنیان ملت ایران که از مدارس ابتدایی آغاز میشود، با قدرت و قوت ادامه خواهد داشت و متوقف نمیشود.
اجازه نمیدهیم حرکت علم و دانایی متوقف شود
حکیمزاده با اشاره به حمله به مدارس در جریان جنگ افزود: دشمنان با شناسایی دو عامل قدرت ملت ایران، یعنی رهبری و مدارس که بنیاد قدرت کشور هستند، آنها را مورد هدف قرار دادند، اما مردم ایران سرافرازانه ایستادند و این مسیر را ادامه دادند.
وی تصریح کرد: در وزارت آموزش و پرورش مصممتر از هر زمان دیگری هستیم که اجازه ندهیم حرکت علم و دانایی متوقف شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خطاب به دانشآموزان شهید میناب گفت: با دانشآموزان شهید این شهر عهد میبندیم که در مدرسه، که خانه امید، دانایی، زندگی و آیندهسازی است، راه آنان را ادامه دهیم و اجازه ندهیم آرزوهایشان بر زمین بماند.
وی افزود: دانشآموزانی که امروز در اینجا حضور دارند و دانشآموزانی که در سراسر کشور سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند، ادامهدهنده مسیر سرافرازی و مقاومت خواهند بود.
سه هدف کلان آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید
حکیمزاده همچنین با اشاره به اهداف آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش با همکاری فرهنگیان در سراسر کشور، سه هدف کلان شامل عدالت، ارتقای کیفیت و تقویت هویت و تعلق دانشآموزان به ارزشهای ایرانی و اسلامی را دنبال خواهد کرد.
وی ادامه داد: تمام تلاش خود را برای رشد، تعالی و پیشرفت کشور از طریق سرمایههای ارزشمند ایران، یعنی دانشآموزان، به کار خواهیم گرفت.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: جریان علم و دانایی که شناسنامه تمدن کهن ایرانی است، نباید حتی برای لحظهای متوقف شود و همانگونه که در سختترین بحرانها اجازه توقف آن را ندادیم، در ادامه نیز این مسیر را با قدرت دنبال خواهیم کرد.
وی در پایان از تلاش فرهنگیان، خانوادهها و دانشآموزان در سال تحصیلی گذشته قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با عنایت خداوند متعال و حمایت و راهبری مسئولان، سال تحصیلی جدید سالی همراه با رشد، تعالی و پیشرفت برای دانشآموزان و نظام تعلیم و تربیت کشور باشد.
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