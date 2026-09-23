به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی حسیننژاد سه شنبه شب در حاشیه برگزاری رزمایش ۶ هزار نفری جانفدا که با حضور پرشور بسیجیان و اقشار مختلف مردم در میدان ۱۷ شهریور آمل برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، آزادگان و ایثارگران، اظهار کرد: دوران دفاع مقدس، حافظه تاریخی و نماد هویت اصیل ملت ایران است؛ دورانی که مردم با ایستادگی و مقاومت جانانه خود، از ارزشهای اسلامی و ملی کشور صیانت کردند.
وی با اشاره به حضور حماسی مردم آمل در برنامههای مختلف انقلابی، افزود: مردم ولایتمدار این شهرستان با حضور در میدان ۱۷ شهریور، بار دیگر ثابت کردند که پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند و برای حفظ تمامیت ارضی و صیانت از جغرافیای مقدس ایران، با معرفت، اعتقاد و معنویت در صحنه حاضر هستند.
فرمانده سپاه ناحیه آمل با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده، تصریح کرد: حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این رزمایش، نشاندهنده پیوند عمیق نسل جدید با آموزههای شهداست و ثابت میکند که این مسیر با قوت ادامه دارد.
سرهنگ حسیننژاد در ادامه با اشاره به توطئههای دشمنان برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام، خاطرنشان کرد: دشمن همواره در تلاش است تا ملت را از ارزشهای اسلامی دور کند، اما حضور گسترده مردم و جوانان در صحنههای انقلاب، گواهی بر شکست این توطئههاست و نشان میدهد که این تلاشها راه به جایی نخواهد برد.
وی با اشاره به اهمیت سازماندهی نیروهای مردمی، بیان کرد: انسجام نیروهای بسیجی و حضور سازمانیافته گردانهای امنیتی، بخشی از ظرفیتهای راهبردی شهرستان آمل برای حفظ امنیت، آرامش و حراست از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
فرمانده سپاه آمل در پایان خاطرنشان کرد: رزمایش ۶ هزار نفری «جانفدا»، نمادی از بصیرت، ولایتمداری، آمادگی رزمی و ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار است.
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