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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۰

ترافیک صبحگاهی تهران نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است

ترافیک صبحگاهی تهران نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بار ترافیکی پایتخت از ساعت ۵:۴۰ بامداد چهارشنبه آغاز شد و تاکنون تغییر محسوسی در وضعیت ترافیک نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل موسوی پور، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر پایتخت، اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس بررسی های صورت گرفته، تغییر محسوسی در ترافیک معابر پایتخت نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه بار ترافیکی از ساعت ۵:۴۰ بامداد چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ آغاز شده است، خاطرنشان کرد: ساعت ۶:۳۵ تراکم در محورهای ورودی شکل گرفت اما در مجموع ترافیک صبحگاهی تغییر محسوسی نداشته و باید ببینیم طی ساعت آینده وضعیت به چه شکل خواهد بود.

موسوی پور با اشاره به وقوع دو حادثه ترافیکی همزمان با آغاز بار ترافیک صبحگاهی پایتخت، یادآور شد: یک دستگاه خودرو سواری پژو در ابتدای بزرگراه شهید صیاد شیرازی قبل از خیابان خواجه عبدالله انصاری واژگون شد. همچنین یک دستگاه خودروی ال۹۰ نیز در پل طبقاتی صدر قبل از خیابان شریعتی از محور خارج و واژگون شد. خوشبختانه این حوادث خسارت جانی به دنبال نداشت.

کد مطلب 6955804

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