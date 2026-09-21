نوسازی ۱۲ هزار تاکسی در تهران طی ۵ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش آموزشی پیمانکاران و رانندگان سرویس مدارس شهر تهران در محل ساختمان اصلی پلیس راهور تهران بزرگ با حضور علی رحیمی مدیر عامل و معاونین و مدیران سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و جمعی از فرماندهان پلیس راهور تهران بزرگ برگزار شد.

در این مراسم علی رحیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، در گزارشی از عملکرد هفت ماهه و وضعیت ناوگان حمل‌ونقل شهری، به چالش‌های جدی پیش روی طرح‌های نوسازی ناوگان تاکسی و سرویس مدارس اشاره کرد و در بخشی از اظهارات خود درباره دستاوردهای پنج‌ساله حوزه حمل‌ و نقل، گفت: در پنج سال گذشته، نزدیک به ۱۲ هزار دستگاه تاکسی در تهران نوسازی شده است و همچنین با افزودن حدود ۱۷۵۰ دستگاه خودروی برقی «آیون» به ناوگان، تهران در حوزه برقی‌سازی ناوگان تاکسی، جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور پیدا کرده است. وی همچنین از تزریق ماهیانه ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید به شبکه اتوبوسرانی تهران خبر داد.

ناگهانی و شدید قیمت خودروها، روند نوسازی را تحت‌الشعاع قرار داده است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با اشاره به فشار اقتصادی بر متقاضیان اظهار کرد: با وجود اینکه از طریق ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه (بیش از یک میلیارد تومان برای هر خودرو) در تلاش برای حمایت از تاکسیرانان هستند، اما افزایش ناگهانی و شدید قیمت خودروها، روند نوسازی را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ به طوری که قیمت خودروها در بازه زمانی کوتاهی از ۸۷۰ میلیون تومان به حدود ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده که این امر، قدرت خرید رانندگان را کاهش داده و برنامه‌ریزی‌های مالی را با چالش مواجه کرده است.

رحیمی در خصوص حوزه سرویس مدارس نیز افزود: با وجود افت ۶۹ درصدی ثبت‌نام در سامانه «سپند» نسبت به سال گذشته که ناشی از مسائل معیشتی و تردید در بازگشایی مدارس است، شهرداری تهران همچنان بر تعهدات خود پایدار است و سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه صرف سرویس‌دهی رایگان به دانش‌آموزان استثنایی می‌شود تا دغدغه‌های خانواده‌های دارای فرزند معلول و استثنایی مرتفع شود.

کسب صلاحیت ۴ شرکت سرویس‌دهنده به مدارس از ۱۲۱ شرکت متقاضی

وی در پایان با اشاره به محدودیت فعالیت شرکت‌های سرویس‌دهنده و تأکید بر اینکه از میان ۱۲۱ شرکت متقاضی، تنها ۴ شرکت توانسته‌اند صلاحیت لازم را کسب کنند، خواستار تسهیل قوانین و مقررات توسط سازمان‌های آموزش و پرورش و فرمانداری برای بهبود کیفیت خدمات شد و بر ضرورت آموزش حرفه‌ای رانندگان جهت رعایت اخلاق و ایمنی در برخورد با دانش‌آموزان تأکید کرد.