به گزارش خبرنگار مهر٬ حجتالاسلام روحالله فرید صبح چهارشنبه در بازدید از فرآیند کشتار در کشتارگاهها اظهار کرد: رعایت دقیق موازین شرعی در فرآیند کشتار دام و طیور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی بیان کرد: نظارت شرعی بر کشتارگاهها از جایگاه ویژهای در تأمین غذای حلال و اطمینان از رعایت احکام شرعی برخوردار است و تلاش میشود تمامی مراحل کشتار مطابق ضوابط و موازین شرعی انجام گیرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در اداره کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: حلیت مواد غذایی و اطمینان از سلامت سفره غذایی مردم، از موضوعات مهم و مورد توجه در حوزه نظارتهای شرعی است و ناظران شرعی با حضور و نظارت بر فرآیند کشتار، بر رعایت ضوابط شرعی و الزامات مربوطه نظارت دارند.
وی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی میان ناظران شرعی و مجموعه دامپزشکی، نقش مهمی در ارتقای سطح نظارتها و اطمینانبخشی به مردم در زمینه حلیت و سلامت فرآوردههای خام دامی دارد.
حجتالاسلام فرید خاطرنشان کرد: رعایت موازین شرعی در کشتارگاهها علاوه بر انجام یک وظیفه شرعی، موجب افزایش اعتماد عمومی و اطمینان خاطر مردم نسبت به سلامت و حلیت فرآوردههای دامی عرضهشده در بازار میشود.
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