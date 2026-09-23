به گزارش خبرگزاری مهر، نشست همایش بین المللی نهضت حسینی و رسالت نبوی با حضور رئیس دانشگاه مستنصریه و مسئولان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین برگزار شد .

به منظور هماهنگی و نهایی کردن مسایل همایش بین المللی «نهضت حسینی و رسالت نبوی» در دانشگاه مستنصریه بغداد نشست مشترکی با حضور مسئولان برگزاری همایش همچون دکتر صفا العیساوی رئیس دانشگاه المستنصریه ، دکتر عبدالامیر ماضی العبودی رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه المستنصریه ، تعدادی از مسئولان این دانشگاه و همچنین رئیس و جمعی از مسئولان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و معاون ارتباطات بین الملل حوزه، در بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.

در این جلسه دکتر عبدالامیر ماضی العبودی دبیر همایش، گزارشی از اقدام های انجام شده و روند برگزاری همایش در عراق سخن گفت .

در ادامه اسفندیاری مسئول دبیرخانه همایش‌ها و عضو هیئت اجرایی و مسئول هماهنگی این همایش بین المللی نیز از تعداد مقالات دریافتی و ارزیابی مقالات گزارشی ارائه کرد.

براین اساس بیش از ۱۴۰ مقاله از ۶ کشور به سه زبان به دبیرخانه همایش رسیده است که بیشتر مقالات از ایران و عراق است .

در این نشست درباره تدوین ، چاپ و نشر مقالات منتخب و نیز برگزاری مراسم افتتاحیه و پنل‌ها و چگونگی ارائه مقالات بحث و گفت‌وگو و در نهایت تصمیم‌گیری شد.

این هیئت عراقی به ریاست رئیس دانشگاه المستنصریه به دعوت میهمان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین از جمعه ۲۷ شهریور وارد ایران شده و با حضور در دانشگاه‌های کاشان، تهران، خوارزمی و قم ضمن دیدار و گفتگو با رؤسا و مسئولان این دانشگاه ها، در خصوص همکاری‌های مشترک علمی تفاهم‌نامه امضا کردند.

هم‌چنین این هیات عراقی در ملاقات با دکتر قبول معاون بین الملل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره همکاری‌های علمی به منظور رفع مشکلات دو کشور تبادل نظر و زمینه‌های همکاری مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه این سفر ، هیئت دانشگاه المستنصریه با تشرف به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها ، از موزه حج و زیارت در ساختمان بعثه رهبری در قم و کتابخانه بزرگ آیت الله نجفی مرعشی بازدید کردند.

این هیئت همچنین ضمن تشرف و زیارت بارگاه نورانی حضرت ثامن‌الحجج (ع) و ادای احترام به مرقد شریف امام شهید امت ،از دانشگاه فردوسی بازدید و تفاهم نامه همکاری با این دانشگاه نیز امضا خواهند کرد.

لازم به یاد آوری است پنجمین همایش بین‌المللی رسالت و معرفت حسینی با عنوان نهضت حسینی و رسالت نبوی در ۳۰ مهر امسال در دانشگاه المستنصریه برگزار خواهد شد.