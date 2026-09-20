آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس کردستان بدون کلاس خالی و کمبود معلم

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی عصر یکشنبه در جریان دیدار مشاور وزیر آموزش و پرورش در استان با نماینده ولیفقیه در کردستان، با تشریح آخرین اقدامات انجام شده برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: آموزش و پرورش استان با همکاری مدیران شهرستانها، مناطق و فرهنگیان برای آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید آماده است.
وی افزود: برنامههای آغاز سال تحصیلی از فردا دوشنبه با برگزاری جشن شکوفهها و جوانهها آغاز میشود و ۲۳ هزار دانشآموز پایه اولی نخستین روز حضور خود در مدرسه را تجربه خواهند کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به آغاز رسمی سال تحصیلی در اول مهر، بیان کرد: در استان کردستان ۳۲۴ هزار دانشآموز در ۳ هزار و ۲۰۰ مدرسه تحصیل میکنند و ۲۵ هزار و ۵۰۰ معلم امر تعلیم و تربیت آنان را بر عهده دارند.
حسینی ادامه داد: تلاش شده است سال تحصیلی جدید بدون کلاس خالی و کمبود معلم آغاز شود و زمینه برای حضور دانشآموزان در محیطهای آموزشی فراهم باشد.
۹۰ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی مدارس کردستان اضافه شد
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی گفت: با وجود اینکه سرانه فضای آموزشی کردستان همچنان حدود یک متر از میانگین کشور پایینتر است، در سال گذشته ۶۰ هزار مترمربع فضای آموزشی جدید به بهرهبرداری رسید و برای سال جاری نیز احداث و تکمیل ۳۷ هزار مترمربع فضای آموزشی برنامهریزی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان افزود: در حوزه فضاهای ورزشی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده که از جمله آن میتوان به احداث نخستین سالن ورزشی ویژه دانشآموزان استثنایی، بزرگترین استخر دانشآموزی مریوان، بزرگترین سالن ورزشی سقز و زمینهای چمن مصنوعی اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع سال گذشته و امسال ۹۰ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی دانشآموزی استان اضافه شده و سرانه فضای ورزشی از ۲۷ سانتیمتر به ازای هر دانشآموز به ۵۴ سانتیمتر افزایش یافته است.
حسینی عنوان کرد: توسعه زیرساختهای ورزشی در کنار فعالیتهای تربیتی موجب شده دانشآموزان کردستان در رقابتهای ورزشی و المپیادهای علمی نیز موفقیتهای قابل توجهی کسب کنند.
کسب ۶۴ مدال توسط دانشآموزان کردستانی
وی از کسب ۱۴ عنوان قهرمانی و ۶۴ مدال توسط دانشآموزان کردستانی در مسابقات ورزشی خبر داد و گفت: در حوزه المپیادهای علمی نیز دانشآموزان استان موفق به کسب هفت مدال طلای کشوری شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اضافه کرد: اجرای طرحهای تقویت یادگیری، برنامههای جبرانی، طرح حامی و دورههای توانمندسازی معلمان از دیگر اقداماتی بود که با هدف جبران بخشی از عقبماندگیهای آموزشی ناشی از آموزش غیرحضوری در سال گذشته اجرا شد.
حسینی با اشاره به آسیبهای وارد شده به مدارس استان در جریان جنگ اخیر گفت: ۱۲۷ آموزشگاه و مدرسه در جریان حوادث اخیر دچار آسیب شدند که با اقدامات انجام شده، تمامی این مدارس برای آغاز سال تحصیلی آماده شدهاند.
وی افزود: تنها مدرسهای که عملیات بازسازی آن همچنان ادامه دارد، دبیرستان نمونه دولتی دخترانه حجاب سقز است که به طور کامل تخریب شده و با پیگیریهای انجام شده، ساخت مدرسه جدید با تعهد ۸۰ میلیارد تومان از سوی آستان قدس رضوی آغاز شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: عملیات ساخت این مدرسه از حدود دو ماه قبل آغاز شده و قرار است بخش آسیبدیده مدرسه نیز به عنوان موزه آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در محل این مدرسه گفت: مراسم آغاز سال تحصیلی در اول مهر از محل دبیرستان حجاب سقز به صورت زنده پخش خواهد شد تا پیام آغاز سال تحصیلی از مدرسهای که در جریان جنگ آسیب دیده است، به دانشآموزان و مردم منتقل شود.
«حاضر در میدان برای مدرسه و ایران»
حسینی با اشاره به برنامههای فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: شعار امسال آموزش و پرورش «حاضر در میدان برای مدرسه و برای ایران» تعیین شده و برنامههای گستردهای برای تقویت فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و ورزشی دانشآموزان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با توجه به شرایطی که دانشآموزان در ماههای گذشته تجربه کردهاند، مهرماه امسال با برنامههای متنوع فرهنگی و ورزشی همراه خواهد بود و مسابقات ورزشی دانشآموزان نیز از هفته نخست سال تحصیلی آغاز میشود تا فضای بانشاطی در مدارس ایجاد شود.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان یکی از برنامههای مهم سال تحصیلی جدید را میزبانی استان از جشنواره نماز دانشآموزی کشور عنوان کرد و گفت: این رویداد برای نخستین بار به میزبانی کردستان برگزار خواهد شد و ظرفیت مهمی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و تربیتی دانشآموزان است.
حسینی از برنامهریزی آموزش و پرورش برای تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در حوزه عفاف و حجاب خبر داد و گفت: ستاد مربوط به این موضوع در استان تشکیل شده و مدارس هدف نیز شناسایی شدهاند.
وی افزود: تلاش آموزش و پرورش بر این است که موضوعات فرهنگی و تربیتی با رویکرد اقناعی، آموزشی و ارشادی دنبال شود و زمینه اجرای برنامهها با همکاری مدیران مدارس، معلمان، دانشآموزان و خانوادهها فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از حمایتها و پیگیریهای مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور استان تقدیر کرد و گفت: حضور وی در کردستان و ارتباط مستمر با معاونان وزارت آموزش و پرورش موجب شده بخشی از مشکلات و نیازهای مدارس و مناطق آموزشی استان با سرعت بیشتری پیگیری و رفع شود.
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