فاضلی هریکندی: سرمایه دستگاه قضایی نیروی انسانی متعهد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز در آیین تقدیر از مدیران، قضات و کارکنان برگزیده دستگاه قضایی استان البرز که با حضور امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس امروز نیز با وقایع و حملات اخیر دشمنان به کشور برای مردم ملموس‌تر شده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت، شهدای استان البرز و شهدای قوه قضاییه افزود: مراسم امروز صرفاً یک جلسه اداری نیست، بلکه فرصتی برای توقفی کوتاه، نگاهی به مسیر طی‌شده و ادای احترام به انسان‌هایی است که بخش مهمی از عمر، توان و آرامش خود را برای خدمت به مردم و تحقق عدالت اختصاص داده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه هیچ موفقیت بزرگی در دستگاه قضایی محصول تلاش یک فرد نیست، ادامه داد: پشت هر پرونده‌ای که با دقت و سرعت رسیدگی می‌شود، هر حقی که به صاحب آن بازمی‌گردد، هر اختلافی که با صلح و سازش خاتمه پیدا می‌کند و هر جرمی که پیش از وقوع آن پیشگیری می‌شود، زنجیره‌ای از تلاش انسان‌های مختلف قرار دارد.

فاضلی هریکندی گفت: از قاضی که با استقلال و دقت تصمیم می‌گیرد تا کارمندی که پرونده را با حوصله و مسئولیت‌پذیری پیگیری و به ارباب رجوع پاسخ می‌دهد، از ضابطی که در میدان مأموریت انجام وظیفه می‌کند تا مدیر و کارشناسی که زمینه تصمیم‌گیری صحیح را فراهم می‌کند، همه در این فرآیند نقش دارند.

وی افزود: اگر امروز از موفقیت سخن می‌گوییم، باید تأکید کنیم که این موفقیت متعلق به یک نفر نیست و سرمایه واقعی دستگاه قضایی، قاضی شریف، مدیر مسئول، کارمند متعهد و نیروی انسانی دلسوزی است که خدمت را فقط یک شغل نمی‌بیند.

رضایتمندی مردم معیار موفقیت دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اهمیت کار جمعی در دستگاه قضایی بیان کرد: کار فردی ممکن است یک موفقیت ایجاد کند، اما کار جمعی است که موفقیت را پایدار و ماندگار می‌کند.

فاضلی هریکندی ادامه داد: اگر یک مدیر توانمند باشد اما تیم مدیریتی همراهی لازم را نداشته باشد، ظرفیت او به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ همچنین اگر دادگستری تلاش کند اما دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، فرهنگی و اجتماعی همراه نباشند، بسیاری از مسائل اجتماعی و جرایم همچنان بازتولید می‌شوند.

وی تأکید کرد: باید موفقیت دستگاه قضایی استان را در رضایتمندی مردم تعریف کنیم و مردم زمانی احساس می‌کنند دستگاه قضایی در کنار آنهاست که این مجموعه را هماهنگ، پاسخگو و مسئله‌حل‌کن ببینند.

پیشگیری از جرم باید پیش از تشکیل پرونده آغاز شود

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ضرورت تقویت سیاست‌های پیشگیرانه گفت: دستگاه قضایی امروز صرفاً با انبوهی از پرونده‌ها مواجه نیست، بلکه با مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی متعددی روبه‌رو است.

وی افزود: اگر بتوانیم منشأ یک اختلاف را پیش از تشکیل پرونده شناسایی کنیم، یک گام بزرگ برداشته‌ایم و اگر بتوانیم از شکل‌گیری یک جرم جلوگیری کنیم، ارزش آن ممکن است از رسیدگی به ده‌ها پرونده مرتبط با آن جرم بیشتر باشد.

فاضلی هریکندی گفت: این همان نقطه‌ای است که سیاست‌های پیشگیرانه و سند تحول و تعالی برای دستگاه قضایی اهمیت پیدا می‌کند و باید ظرفیت‌های موجود در این حوزه بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت ایجاد شبکه مؤثر خدمت به مردم

وی یکی از الزامات حرکت آینده دستگاه قضایی استان البرز را تقویت روحیه کار جمعی دانست و اظهار کرد: باید میان قاضی و کارمند، صف و ستاد، دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی، ضابطان، نهادهای مردمی و حتی میان دستگاه قضایی و مردم یک شبکه مؤثر خدمت ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر بیان کرد: در حوزه‌هایی همچون صیانت از بیت‌المال، مقابله با جرایم، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی اقدامات قابل توجهی در استان انجام شده که در بخش‌های مختلف از مرحله برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری عبور کرده و به خروجی‌های ملموس و نتایج قابل مشاهده رسیده است.

فاضلی هریکندی در ادامه از تلاش قضات، مدیران، کارکنان، مجموعه‌های تابعه قوه قضاییه و اعضای شورای قضایی استان البرز قدردانی کرد و گفت: قضات بار سنگین قضاوت را بر دوش دارند، مدیران همزمان باید پاسخگوی مسائل متعدد باشند و کارکنان نیز اگرچه کمتر دیده می‌شوند، بخش بزرگی از فرآیند خدمت به مردم را بر عهده دارند.

وی افزود: اگر امروز دستاوردی داریم، سهم همه همکاران است و اگر مردم در بخشی از عملکرد دستگاه قضایی استان رضایت دارند، این رضایت متعلق به یک نفر نیست، بلکه متعلق به همه کسانی است که در زنجیره خدمت نقش دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی هیچ‌کس به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین عدالت را به مقصد برساند، اما زمانی که مدیر، قاضی، کارمند، ضابط، دستگاه‌های همکار و مردم در یک جهت و با یک هدف حرکت کنند، مجاهدت‌های پراکنده به قدرتی بزرگ برای تحقق عدالت تبدیل می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در استان البرز، اظهار کرد: امیدواریم با تقویت همکاری و روحیه جهادی، در انجام وظیفه شرمنده مردم، شهدا، نظام اسلامی و وجدان خود نباشیم و بتوانیم امانت سنگین مسئولیت را با سربلندی به مقصد برسانیم.