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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

اعلام محدودیت تردد در جاده چالوس؛ وضعیت ترافیکی سایر محورهای شمالی

اعلام محدودیت تردد در جاده چالوس؛ وضعیت ترافیکی سایر محورهای شمالی

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای محدودیت‌های مقطعی و زمان‌بندی‌شده در محورهای چالوس، هراز و فشم برای مدیریت ترافیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به افزایش حجم سفرهای پایان هفته گفت: برای مدیریت جریان تردد و پیشگیری از شکل‌گیری گره‌های ترافیکی، محدودیت‌های مقطعی و زمان‌بندی‌شده در محورهای شمالی اجرا خواهد شد.

وی درباره محدودیت‌های روز جمعه ۳ مهر در محور چالوس، اظهار کرد: از ساعت ۱۴ امروز، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس در مسیر جنوب به شمال ممنوع می‌شود.

سرهنگ محبی افزود: از ساعت ۱۵ امروز نیز مسیر از ابتدای پل زنگوله در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۶ امروز نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در جهت شمال به جنوب یک‌طرفه می‌شود و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. پس از آن، تردد در هر ۲ مسیر به صورت دوطرفه انجام می‌شود.

وی درباره محور هراز نیز گفت: از ساعت ۸ صبح امروز جمعه تا ساعت ۲۴، تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این محور ممنوع است و خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این محدودیت مستثنی هستند.

سرهنگ محبی اضافه کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور هراز در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس نیز با تشخیص عوامل پلیس راه اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور فشم نیز گفت: از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۰، تردد خودروها در محدوده پل حاجی‌آباد و ابتدای پیچ آریانا به صورت یک‌طرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت می‌شود.

وی درباره محدودیت‌های روز شنبه ۴ مهر نیز اظهار کرد: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت و در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

سرهنگ محبی از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های محورهای شمالی را بررسی کنند و زمان بازگشت خود را به ساعات پایانی تعطیلات موکول نکنند.

کد مطلب 6957935

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