تسطیح لیزری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی ایرانشهر و بمپور

حسینعلی رمرودی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستانهای ایرانشهر و بمپور با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد ریال تحت پوشش عملیات تسطیح لیزری قرار گرفته است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: این طرح با هدف اصلاح ساختار فیزیکی اراضی، استانداردسازی تراز و شیببندی مزارع، توزیع یکنواخت آب و افزایش بهرهوری مصرف آب اجرا شده است.
رمرودی بیان کرد: ناهمواری اراضی موجب توزیع نامتوازن آب، ماندآبی در نقاط پست و کاهش رطوبت در نقاط مرتفع میشود و در نهایت میتواند راندمان آبیاری و تولید را کاهش دهد.
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: با استفاده از تجهیزات تسطیح لیزری، هموارسازی اراضی با دقت بالایی انجام میشود و راندمان آبیاری از میانگین ۵۰ درصد به حدود ۶۵ درصد افزایش مییابد.
وی کاهش هدررفت آب و مدیریت بهینه منابع آب و خاک را از مهمترین دستاوردهای این طرح عنوان کرد و افزود: توسعه تسطیح و یکپارچهسازی اراضی در مناطق کمآب، به افزایش بهرهوری و پایداری تولید کشاورزی کمک میکند.
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