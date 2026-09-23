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۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

پورذهبی: علم‌آموزی و مطالعه دانش‌آموزان را سرافراز و آبرومند می‌کند

پورذهبی: علم‌آموزی و مطالعه دانش‌آموزان را سرافراز و آبرومند می‌کند

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان بر اهمیت علم‌آموزی، نشاط، معنویت، هویت ملی و رعایت ادب در میان دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: علم‌آموزی و مطالعه، دانش‌آموزان را سرافراز و آبرومند می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و زنگ مهر و مقاومت که در مدرسه دبیرستان خیام سنندج برگزار شد، در جمع دانش‌آموزان، والدین و معلمان، ضمن قدردانی از برگزاری این مراسم، چهار محور مهم را به عنوان توصیه‌هایی برای دانش‌آموزان مطرح کرد.

وی با اشاره به اهمیت علم‌آموزی اظهار کرد: اگر من بخواهم به فرزند خودم توصیه‌ای داشته باشم، می‌گویم علم بیاموزید؛ چراکه با علم‌آموزی، خواندن و مطالعه کردن، انسان سرافراز، آبرومند و محترم می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان نباید از یادگیری و مطالعه خسته شوند، گفت: از یاد گرفتن، خواندن و مطالعه کردن ملول نشوید و علم‌آموزی را با جدیت دنبال کنید.

دانش‌آموزان باید روحیه شاداب و بانشاط خود را حفظ کنند

پورذهبی دومین محور مورد تأکید خود را نشاط و طراوت عنوان کرد و افزود: انسان نباید خمود و گرفته باشد؛ نشاط و طراوت در زندگی اهمیت دارد و دانش‌آموزان باید روحیه شاداب و بانشاط خود را حفظ کنند.

وی همچنین بر اهمیت معنویت تأکید کرد و گفت: معنویت انسان را ایمن‌تر، سالم‌تر و محفوظ‌تر می‌کند و ارتباط با خداوند متعال و اهل‌بیت(ع) باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به اهمیت هویت ملی بیان کرد: در کنار معنویت، هویت ملی نیز بسیار مهم است و ما بخشی از ایران بزرگ هستیم.

حجت‌الاسلام پورذهبی ادامه داد: اگر علم و نشاط نبود، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دشمنان می‌توانستند بر ما غلبه کنند؛ بنابراین دانش‌آموزان باید علم، نشاط و هویت خود را جدی بگیرند.

ادب لازمه سرافرازی انسان است

وی چهارمین و آخرین توصیه خود را رعایت ادب دانست و گفت: چیزی بالاتر از انسان مؤدب و با معنویت نیست؛ ادب در حرف زدن، نشستن و برخاستن و همچنین در رفتار با معلم، جامعه و پدر و مادر باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان خاطرنشان کرد: ممکن است فردی بسیار مقید مذهبی نباشد، اما ادب می‌تواند او را بالا ببرد و موجب سرافرازی و سربلندی او شود.

پورذهبی در پایان ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان با توجه به این چهار محور، سال تحصیلی خوبی را پشت سر بگذارند.

کد مطلب 6955887

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