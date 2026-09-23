کاهش دما و بارش باران در اردبیل از روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت آب و هوای استان اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، با حاکمیت هوای گرم در سطح استان، از امروز چهارشنبه تا دو روز آینده آسمان استان غالباً صاف همراه با وزش باد خواهد بود که در مناطق مرکزی و جنوبی وزش باد (گرمیج) گاهی با سرعت تند پیشبینی میشود.
در برخی از مناطق مستعد، رخداد گردوخاک محلی دور از انتظار نخواهد بود و توصیه میشود شهروندان در این مدت نکات ایمنی لازم را رعایت کنند.
از روز جمعه با تقویت جریانات شرقی، شاهد کاهش دمای هوا بهویژه در نوار شرقی و مناطق مرکزی خواهیم بود که این تغییر دما میتواند بر شرایط جوی استان تأثیرگذار باشد.
همچنین عصر جمعه تا اواسط هفته آینده، آسمانی نیمهابری تا ابری و در ساعات شبانه و اوایل صبح مهآلود، گاهی همراه با بارش بارانریزه، بهویژه نوار شرقی، پیشبینی میشود و لازم است شهروندان برای این شرایط جوی آمادگی داشته باشند.
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