افزایش مجدد گرما تا آخر هفته در استان ایلام

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با این کاهش دما، وضعیت دمای استان به محدوده نرمال می‌رسد، اظهار داشت: برای امرپز چهارشنبه، مجدداً یک افزایش دمای حدود ۳ تا ۴ درجه‌ای را در پیش خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه با این افزایش دما، هوای استان مجدداً مقداری گرم می‌شود و دمای هوا به بالای وضعیت نرمال خود می‌رسد، تصریح کرد: نوسانات دمایی در این فصل از سال، طبیعی محسوب می‌شود و جای نگرانی وجود ندارد.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به اینکه تا سه چهار روز آینده نیز افزایش سرعت باد به شکل موقتی در برخی نواحی استان خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: این وزش باد می‌تواند در برخی مناطق موجب گرد و خاک محلی شود و شهروندان باید نسبت به این شرایط توجه داشته باشند.

احمدی‌نژاد در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند، گفت: شهروندان می‌توانند اطلاعات دقیق‌تر را از طریق رسانه‌های رسمی دریافت کنند و تمهیدات لازم را برای مواجهه با نوسانات دمایی در نظر بگیرند.