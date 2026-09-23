محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای آتی آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر وزش باد پدیده غالب خواهد بود.

وی درباره نوسانات دمایی گفت: دمای بیشینه امروز نسبت به روز گذشته حدود ۱ تا ۲ درجه افزایش می‌یابد و تا روز جمعه از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود اما از روز جمعه انتظار داریم با کاهش تدریجی دمای بیشینه به میزان حدود ۲ درجه مواجه شویم.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان افزود: دمای کمینه نیز امروز نسبت به روز گذشته ۱ تا ۲ درجه افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی از ثبات نسبی برخوردار باشد.

باقری‌شکیب با اشاره به داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی در شبانه‌روز گذشته، خاطرنشان کرد: شهرستان اسدآباد با ۳۳ درجه سانتی‌گراد به عنوان گرم‌ترین نقطه و شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ با ۹ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین نقاط استان به ثبت رسیده‌اند.

وی در پایان افزود: نوسانات دمایی در ایستگاه فرودگاه همدان نیز در شبانه‌روز گذشته بین حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.