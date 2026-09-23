به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح امروز چهارشنبه با حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار شد، ضمن تجلیل از مقام شهدای حوزه تعلیم و تربیت جنگ رمضان ایلام تاکید کرد: قدرت و ثروت در دنیای امروز در گرو دانش، فناوری و بهره‌گیری از علم است.

کرمی با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی، این تقارن را «ارزشمند و مکمل یکدیگر» خواند و گفت: هفته دفاع مقدس، هفته جهاد و ایستادگی است و آغاز سال تحصیلی نیز به معنای آغاز «جهاد علمی» است. اگر در میدان نبرد، جهاد برای حفظ خاک بود، امروز در مدارس، جهاد برای ساختن آینده کشور است.

استاندار ایلام با تبیین سیاست‌های آموزشی دولت، سه اولویت کلیدی برای سال تحصیلی را شامل عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و هویت‌بخشی عنوان کرد و با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان و معلمان، افزود: دانش‌آموزان امروز تنها یادگیرندگان علم نیستند، بلکه ویرایش‌گران فرهنگ و هویت اصیل کشور در آینده خواهند بود. دانش امروز، ابزار اصلی قدرت است و سرمایه‌گذاری بر آموزش، بهترین نوع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های فضای مجازی و نفوذ دشمن، نقش پررنگ والدین و معلمان را در هدایت صحیح دانش‌آموزان در مسیر پیشرفت علمی و مقابله با انحرافات ذهنی، حیاتی دانست.

استاندار ایلام در پایان به ارائه آماری از وضعیت آموزشی استان پرداخت و اعلام کرد: در حال حاضر استان ایلام دارای ۱۲۰ هزار دانش‌آموز و ۱۱ هزار معلم و فرهنگی فعال است که موتور محرک پیشرفت جامعه در این استان محسوب می‌شوند.