به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به فرآیند بررسی و تأیید محمولههای وارداتی اظهار کرد: از زمان ثبت درخواست، مستندات توسط درخواستکننده بررسی میشود و پس از طی مراحل مربوط به تخصیص و مشخص شدن موارد لازم، فرآیند وارد مرحله آزمایش میشود که در مجموع، میانگین زمان انجام این مراحل حدود ۱۰ روز است.
وی افزود: بخشی از این زمان به انجام آزمایشها اختصاص دارد؛ برای نمونه، آزمایشهای میکروبی نیازمند زمان مشخصی هستند و نمیتوان این مرحله را حذف کرد.
بهفر با اشاره به شرایط اضطراری و جنگی کشور ادامه داد: در این شرایط، تمهیدات خاصی برای تخصیص کالا از نظر مبادی گمرکی در نظر گرفته شد تا فرآیند ترخیص و بررسی محمولهها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی توضیح داد: تخصیص در انبارهایی انجام شد که از قبل در سیستم اطلاعاتی گمرک تعریف و مشخص شده بودند و شرکتهایی که این انبارها را معرفی کردند، پس از تأیید، مجوز لازم برای انبارداری و تخصیص کالا را دریافت میکردند و محموله تا مشخص شدن نتیجه آزمایشها در این انبارها باقی میماند.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: با این رویکرد تلاش شد حداقل زمان ممکن برای ماندگاری کالا در گمرک ایجاد شود و حداکثر زمان در نظر گرفتهشده برای این مرحله حدود ۲ روز بود.
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