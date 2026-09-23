 ۶۰ درصد مدارس نهضت توسعه عدالت آموزشی خراسان جنوبی افتتاح شد

حامد رخسارپور در مراسم نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در شمس آباد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مدرسه علوی امام رضا(ع) روستای شمس‌آباد بیرجند که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید افتتاح شد، دارای ۶ کلاس درس با زیربنای حدود ۵۵۰ مترمربع است که در یک طبقه احداث شده و در زمینی به مساحت حدود سه هزار مترمربع قرار دارد.

وی با اشاره به کیفیت اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: در ساخت این مدرسه تلاش شده است علاوه بر استفاده از مصالح مناسب، تجهیزات آموزشی و رفاهی باکیفیت از جمله کمد، رخت‌آویز، وایت‌برد استاندارد و میز و صندلی‌های مورد نیاز دانش‌آموزان نیز در اختیار آنان قرار گیرد.

وی هزینه اجرای این پروژه را حدود ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: عملیات احداث این مدرسه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و با تکمیل آن، بخشی از نیاز آموزشی منطقه برطرف خواهد شد.

رخسارپور با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم در خراسان جنوبی گفت: در قالب این طرح، ۱۰۵ پروژه شامل ۴۷۰ کلاس درس در استان تعریف شده که تاکنون بیش از ۶۰ درصد این مدارس به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با افتتاح مدارس جدید، تعداد پروژه‌های تکمیل‌شده این نهضت افزایش خواهد یافت و همه تلاش ما بر این است که با استفاده از ظرفیت خیرین، اعتبارات دولتی و مشارکت مردم، کمبود فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان کاهش یابد.