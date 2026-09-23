ساخت بیش از ۹۵ درصد فضاهای آموزشی خراسان جنوبی با مشارکت خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه علوی امام رضا(ع) روستای شمس‌آباد بیرجند، اظهار کرد: بیش از ۱۹۵ هزار دانش‌آموز در بیش از دو هزار و ۵۰ مدرسه خراسان جنوبی، سال تحصیلی جدید را با همراهی بیش از ۱۶ هزار و ۶۵ نفر از فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش آغاز می‌کنند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی سرزمین معلمان دین، اخلاق و دانش است و باید به ظرفیت ارزشمند نیروی انسانی استان که همواره در عرصه‌های علمی، فرهنگی و مدیریتی کشور نقش‌آفرین بوده‌اند، افتخار کنیم.

هاشمی با اشاره به انتخاب روستای شمس‌آباد برای برگزاری متمرکز آیین آغاز سال تحصیلی جدید یادآور شد: حضور در این روستا از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست آغاز سال تحصیلی در کنار دانش‌آموزان و دوم بهره‌برداری از فضای آموزشی جدیدی که با همت خیرین، همراهی شورای اسلامی روستا و دهیاری فراهم شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح توسعه عدالت در فضای آموزشی که از سیاست‌های مهم دولت چهاردهم است، افزود: باید تلاش کنیم دانش‌آموزان در همه نقاط استان، از شهرها تا دورترین روستاها، از فرصت برابر برای تحصیل و رشد برخوردار باشند و هیچ دانش‌آموزی دغدغه فضای آموزشی و امکانات مورد نیاز برای تحصیل نداشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی با تشکر از خیرین مدرسه‌ساز خاطرنشان کرد: بیش از ۹۵ درصد مجموعه فضاهای آموزشی استان با مشارکت خیرین ساخته شده و این همراهی، جلوه‌ای ارزشمند از مشارکت مردم در ساخت آینده فرزندان این سرزمین است.

وی همچنین با تأکید بر نقش خانواده در موفقیت تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان اظهار کرد: مدرسه و خانواده دو بال پرواز دانش‌آموزان هستند و اگر این دو بال هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند، زمینه اوج‌گیری و موفقیت دانش‌آموز فراهم خواهد شد.

هاشمی افزود: خانواده‌ها باید در طول سال تحصیلی ارتباط مستمر و مؤثری با مدارس داشته باشند، از مدیران و معلمان حمایت کنند و در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان خود نقش‌آفرین باشند.

به گفته وی، بهترین امکانات آموزشی و توانمندترین معلمان، بدون همراهی خانواده نمی‌توانند به‌تنهایی زمینه موفقیت کامل دانش‌آموز را فراهم کنند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به تحصیل و تربیت گفت: همان‌گونه که خانواده‌ها برای رفع مشکلات درسی فرزندان خود در درس‌هایی مانند ریاضی و فیزیک برنامه‌ریزی و هزینه می‌کنند، باید نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی آنان نیز حساس باشند و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را جدی بگیرند.

وی بر توجه به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و معنوی در مدارس تأکید کرد و گفت: توجه به نماز، معنویت و مسائل فرهنگی مانعی برای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد متوازن و موفقیت آنان در عرصه‌های مختلف باشد.

هاشمی اظهار کرد: باید از ظرفیت این مناسبت برای انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل جدید استفاده کنیم.

وی افزود: خانواده‌ها نیز می‌توانند همراه با فرزندان خود در برنامه‌های کنگره ملی بزرگداشت دو هزار و ۴۰۰ شهید استان حضور داشته باشند و در انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل جدید نقش‌آفرین باشند.