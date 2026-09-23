رشیدی: باید یارانه کود هرچه زودتر به کشاورز پرداخت شود

محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حذف یارانه کود کشاورزی و اعلام سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت نقدی این یارانه پس از گذشت مدتی، گفت: متأسفانه امسال دو اقدام صورت گرفت که در حقیقت ضربه به کشاورزان و امنیت غذایی کشور به شمار می رود.

وی با بیان اینکه یکی از این اقدام ها تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران است، اظهار کرد: یکی از اتفاقاتی که با بازپرداخت دیرهنگام قیمت گندم افتاده این است که همین الان مقادیر بسیار زیادی گندم، شاید یک‌سوم گندم تولید کشور، تحویل داده نشده است. به عبارت دیگر، کشاورز اعتمادش را از دست داده است. این رویکرد انگیزه کشاورز را برای اینکه سال آینده گندم کشت کند، بسیار پایین آورده است، بنابراین ما حتماً با این سیاست در سال آینده کسری گندم خواهیم داشت.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقدام دیگر حذف یارانه کود است. با توجه به اینکه قیمت نهاده‌ها، مثل کود، خیلی خیلی بالا رفته و یارانه آن را برداشته‌اند، در همین سال جاری نیز محصولاتی که در حال کشت هستند با مشکل مواجه خواهند شد، چون کشاورزی که پول ندارد و درآمد زیادی ندارد، مقادیر بسیار کمی کود خریداری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تبعات این سیاست افزود: کشاورز به نسبت کودی که باید به زمین اضافه کند، میزان مصرف کود را کاهش می‌دهد، ممکن است دو سوم، یک سوم یا یک چهارم کود مورد نیاز خود را استفاده کند. نتیجه این موضوع این خواهد بود که در سال آینده کاهش شدید عملکرد محصول خواهیم داشت.

این نماینده مجلس با بیان اینکه با این کار هم انگیزه کشاورز را از بین برده‌ایم و هم حقش را با پرداخت دیرهنگام که هنوز هم انجام نشده، ضایع کرده‌ایم، گفت: علاوه بر این، با افزایش قیمت نهاده‌ها باعث می‌شویم کشاورز مصرف نهاده‌ها را کاهش دهد و در کشت خود کمتر از نهاده‌ها استفاده کند و نتیجه آن نیز کاهش عملکرد در سال آینده خواهد بود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت پرداخت هم زمان یارانه کود به کشاورزان گفت: در این شرایط، حمایت از کشاورز از طریق پرداخت به موقع یارانه کود بسیار مؤثر است و باید این یارانه هرچه زودتر به کشاورز پرداخت شود تا سال آینده با مشکلات جدی در زمینه کاهش عملکرد مواجه نشویم.

این نماینده مجلس گفت: در اولین فرصت و در کوتاه ترین زمان باید این یارانه به دست کشاورز برسد وگرنه سال آینده در حوزه امنیت غذایی با تهدید روبرو خواهیم شد.

