به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند گفت: آینده صلح و امنیت بین‌المللی، مبارزه با تغییرات اقلیمی و مقابله با تروریسم و تقویت زنجیره‌های تأمین همه به آمادگی ما برای همکاری های چندجانبه بستگی دارد.

وی تاکید کرد: مدت‌هاست که زمان مشارکت گسترده‌تر در گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری شفاف‌تر فرا رسیده است.

جنگ اوکراین در کنار تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب بسته شدن راه های ترانزیتی به ویژه راه های دریایی و افزایش قیمت انرژی و کالا در جهان شده است.

کشورهای مصرف کننده انرژی مثل هند بیش از دیگر کشورها از تنش‌های ژئوپلیتیکی آسیب می بینند و به همین خاطر تلاش می کنند این تنش ها را کاهش دهند.