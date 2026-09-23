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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

هند خواستار همکاری برای کاهش تنش‌های جهانی شد

هند خواستار همکاری برای کاهش تنش‌های جهانی شد

وزیر امور خارجه هند اعلام کرد همکاری چندجانبه برای کاهش تنش‌های جهانی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند گفت: آینده صلح و امنیت بین‌المللی، مبارزه با تغییرات اقلیمی و مقابله با تروریسم و تقویت زنجیره‌های تأمین همه به آمادگی ما برای همکاری های چندجانبه بستگی دارد.

وی تاکید کرد: مدت‌هاست که زمان مشارکت گسترده‌تر در گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری شفاف‌تر فرا رسیده است.

جنگ اوکراین در کنار تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب بسته شدن راه های ترانزیتی به ویژه راه های دریایی و افزایش قیمت انرژی و کالا در جهان شده است.

کشورهای مصرف کننده انرژی مثل هند بیش از دیگر کشورها از تنش‌های ژئوپلیتیکی آسیب می بینند و به همین خاطر تلاش می کنند این تنش ها را کاهش دهند.

کد مطلب 6955977

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