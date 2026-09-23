به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند گفت: آینده صلح و امنیت بینالمللی، مبارزه با تغییرات اقلیمی و مقابله با تروریسم و تقویت زنجیرههای تأمین همه به آمادگی ما برای همکاری های چندجانبه بستگی دارد.
وی تاکید کرد: مدتهاست که زمان مشارکت گستردهتر در گفتوگوها و تصمیمگیری شفافتر فرا رسیده است.
جنگ اوکراین در کنار تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب بسته شدن راه های ترانزیتی به ویژه راه های دریایی و افزایش قیمت انرژی و کالا در جهان شده است.
کشورهای مصرف کننده انرژی مثل هند بیش از دیگر کشورها از تنشهای ژئوپلیتیکی آسیب می بینند و به همین خاطر تلاش می کنند این تنش ها را کاهش دهند.
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