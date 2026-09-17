به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، تنها ساعاتی پس از آنکه کنگره آمریکا لایحه‌ای را برای اعطای اختیارات جدید به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، جهت مجازات خریداران نفت روسیه تصویب کرد، هند به آمریکا هشدار داد که اقدامات جدید برای اعمال تعرفه بر خرید نفت روسیه می‌تواند بر روابط دوجانبه تأثیر بگذارد.

وزارت امور خارجه هند امروز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور «همچنان قویاً به تأمین امنیت انرژی برای جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری خود متعهد است.»

وزارت امور خارجه هند با اشاره به تصویب این لایحه، افزود که دهلی نو در ماه‌های اخیر این موضوع را با مقامات مختلف آمریکایی مطرح کرده و پیامدهای احتمالی آن برای روابط دوجانبه و بازار جهانی انرژی را «بسیار صریح» بیان کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه هند آمده است: طرف هندی همچنین عزم خود را برای اتخاذ تمام تدابیر لازم جهت حفاظت از منافع تجاری و اقتصادی‌اش به روشنی اعلام کرده است.