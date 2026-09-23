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۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

در نشست شورای امنیت درباره کی‌یف:

آمریکا: صلح روسیه و اوکراین نیازمند امتیازدهی از سوی هر دو طرف است

آمریکا: صلح روسیه و اوکراین نیازمند امتیازدهی از سوی هر دو طرف است

نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل در نشست این شورا درباره اوکراین اعلام کرد: صلح روسیه و اوکراین نیازمند امتیازدهی از سوی هر دو طرف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مایک والتز نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل امروز چهارشنبه در نشست این شورا درباره اوکراین در سخنانی اعلام کرد: موشک‌ ها و پهپادها، کشتیرانی در دریای سیاه و امنیت غذایی جهانی را تهدید می‌ کنند.

این مقام آمریکایی ادعا کرد: ما هرگونه تلاش برای گسترش جنگ میان روسیه و اوکراین و هرگونه تهدید علیه منابع غذایی جهانی را محکوم می‌ کنیم. رئیس‌جمهور ترامپ تمام تلاش خود را برای پایان دادن به مناقشه میان اوکراین و روسیه به کار می‌گیرد.

وی سپس مدعی شد: ما شاهد نقض حریم هوایی کشورهای عضو ناتو هستیم و تلاش‌ ها برای گسترش دامنه جنگ میان اوکراین و روسیه را محکوم می‌ کنیم. یک‌سوم از عرضه جهانی گندم در معرض خطر قرار دارد و به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان با تهدید قحطی مواجه هستند.

مایک والتز گفت: ویتکاف و کوشنر برای گشودن مسیرهای دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین بی‌ وقفه تلاش کرده‌ اند و ما از هرگونه اقدامی که در این راستا کمک‌ کننده باشد، استقبال می‌کنیم. برقراری صلح میان روسیه و اوکراین نیازمند امتیازدهی از سوی هر دو طرف است.

کد مطلب 6956844

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    نظرات

    • محمد IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
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      پاسخ
      باعث تاسف است که عده ای از سران کشورها از ترامپ جانی مثل روباه وحشی میترسند

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