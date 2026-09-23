به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هاشمی، صبح چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی در روستای خیرآباد شهرستان درمیان با اشاره به نقش دانشآموزان در آینده کشور اظهار کرد: دانشآموزان امروز، سرمایههای علمی و انسانی آینده جمهوری اسلامی ایران هستند و میتوانند در عرصههای مختلف علمی، فناوری و حتی ورزشی، برای کشور افتخارآفرینی کنند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ایران در برابر دشمنیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند، افزود: آحاد ملت ایران، از نیروهای مسلح تا مردم عادی، هر یک سهم خود را در این میدان بهخوبی ایفا کردند و این ایستادگی در تاریخ ماندگار خواهد شد.
هاشمی ادامه داد: جنگ امروز، جنگ علم و فناوری است. در جریان جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نیز بخشهایی از حوزههای فناوری کشور مورد هدف قرار گرفت و این موضوع نشان میدهد که دشمن به ظرفیت علمی و فناورانه جوانان ایرانی توجه ویژه دارد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی خطاب به دانشآموزان اظهار کرد: هر کدام از شما امروز در سنگر علم، دانش و فناوری قرار دارید و من یقین دارم که با تلاش و پشتکار میتوانید آینده کشور را بسازید. ایران به شما جوانان خلاق و توانمند، بهویژه جوانانی که از مناطق مرزی و کمتر برخوردار برخاستهاند، چشم امید دارد.
وی با اشاره به حضور خود در جمع دانشآموزان گفت: اگر امروز دانشآموز این مدرسه بودم، آرزو میکردم از فرصتهایی که در اختیارم قرار دارد، بهتر استفاده کنم تا بتوانم در آینده برای کشورم مفیدتر باشم. شما نیز این فرصت را دارید که با بهرهگیری درست از دوران تحصیل، مسیر موفقیت خود را بسازید.
نظر شما