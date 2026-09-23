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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

سردار کرمی: ‌در برابر دشمن ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد

سردار کرمی: ‌در برابر دشمن ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: همچون دوران دفاع مقدس در برابر دشمن ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان بازدید از پایگاه‌های عملیاتی مناطق شمال‌غرب کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، بر تداوم آمادگی و ایستادگی در برابر تهدیدات تأکید کرد.

وی با اشاره به روحیه ایستادگی رزمندگان در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: با توکل بر خدای متعال، همچون دوران دفاع مقدس در مقابل دشمن ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی، اظهار کرد: آینده از آن اسلام عزیز و ملت قهرمان ایران است.

کد مطلب 6956054
هادی رضایی

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