تبعیت از ولایت فقیه رمز اقتدار و ایستادگی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام یاری در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه این هفته شهرستان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: دفاع مقدس گنجینهای ارزشمند برای ملت ایران است که آثار و دستاوردهای آن محدود به یک دوره تاریخی نیست و میتوان از آن برای ساخت آینده کشور بهره گرفت.
وی با اشاره به تأکید امام شهید انقلاب بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره دفاع مقدس، افزود: هشت سال دفاع مقدس مظهر حماسه، معنویت، دینداری، ایثار، مقاومت، پایداری، حکمت و تدبیر بود و جامعه باید این ویژگیها را به نسلهای آینده منتقل کند.
فرمانده سپاه سنقروکلیایی دفاع مقدس را امتداد فرهنگ عاشورا دانست و تصریح کرد: برخی حوادث تاریخی در سرنوشت ملتها اثر ماندگار دارند و دفاع مقدس نیز برای ملت ایران چنین جایگاهی دارد؛ چرا که در این دوره، فرهنگ ظلمستیزی، فداکاری و ایستادگی در برابر دشمن در جامعه تبلور یافت.
یاری با بیان اینکه جنگ تحمیلی در شرایطی علیه ایران آغاز شد که انقلاب اسلامی هنوز نوپا بود، گفت: به گفته وی، قدرتهای استکباری و متحدان آنها در برابر انقلاب اسلامی صفآرایی کردند و یک جنگ نابرابر را علیه ملت ایران به راه انداختند تا دستاوردهای انقلاب و استقلال کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، ایران با وجود محدودیتهای گسترده نظامی و اقتصادی، در برابر یک ائتلاف بزرگ سیاسی، نظامی، اطلاعاتی، روانی و اقتصادی ایستاد و همین شرایط، فرصت بزرگی برای ملت ایران ایجاد کرد تا توانمندی خود را در میدان واقعی مقابله با قدرتهای جهانی به نمایش بگذارد.
فرمانده سپاه سنقروکلیایی با اشاره به نقش ایمان در پیروزی رزمندگان، خاطرنشان کرد: ملت ایران در دفاع مقدس صرفاً با اتکا به تجهیزات و سلاحها مقاومت نکرد، بلکه ایمان، امید، صبر، توکل به خداوند و اعتماد به وعده الهی از عوامل اصلی ایستادگی رزمندگان بود.
یاری افزود: رزمندگان ایران در هشت سال دفاع مقدس اجازه ندادند کشور اشغال یا تجزیه شود و مردم آواره شوند و به گفته وی، همین روحیه در جنگهای اخیر نیز ادامه پیدا کرد و نیروهای مسلح و مردم مانع تحقق اهداف دشمن شدند.
وی دفاع مقدس را «دانشگاه اقتدار» جمهوری اسلامی توصیف کرد و اظهار کرد: به گفته وی، تجربه دفاع مقدس نشان داد که اتحاد، اعتماد به خداوند و پیروی از رهبری حکیمانه میتواند ملت را از دشوارترین صحنهها عبور دهد.
فرمانده سپاه سنقروکلیایی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: امروز نیز ملت ایران در یک رویارویی گسترده قرار دارد و دشمن علاوه بر عرصه نظامی، به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی و شکستن مقاومت مردم است.
یاری با بیان اینکه نسل جوان باید تاریخ جنگ تحمیلی و واقعیتهای آن را بشناسد، تصریح کرد: جوانان امروز اگرچه دفاع مقدس را از طریق روایتها و کتابهای تاریخی میشناسند، اما در جنگهای اخیر نیز نمونههایی از جنایات دشمن را مشاهده کردهاند و باید بدانند دشمنان ایران چه اهدافی را دنبال میکنند.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه، افزود: به گفته وی، دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، به دنبال تضعیف روحیه مقاومت مردم و برهم زدن نظم جامعه است، اما مردم ایران تاکنون در برابر این اقدامات ایستادگی کردهاند.
فرمانده سپاه سنقروکلیایی تأکید کرد: اگر ایران میخواهد قدرتمند و مقتدر باقی بماند، باید مسیر خود را با تبعیت از ولایت فقیه ادامه دهد و در این مسیر نه جلوتر و نه عقبتر از رهبری حرکت کند.
یاری گفت: به گفته وی، پیوند معنوی میان مردم و رهبری و پایبندی به مسیر تعیینشده از سوی ولایت فقیه، یکی از عوامل حفظ انسجام و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدات است.
وی در پایان ضمن قدردانی از حضور مردم سنقروکلیایی در نمازجمعه و برنامههای هفته دفاع مقدس، از امام جمعه شهرستان، عوامل برگزاری مراسم و نمازگزاران تقدیر کرد.
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