به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند صبح چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس که در مدرسه شاهد جاودان اصفهان برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: امروز به همراه جمعی از فرماندهان و کارکنان انتظامی استان اصفهان و در کنار خانواده‌های معظم شهدا، فرزندان شهیدان و جامعه فرهنگیان حضور پیدا کردیم تا آغاز سال تحصیلی را به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان تبریک بگوییم.

وی با اشاره به حضور فرزند شهید سرهنگ سالار مهرابی در این آیین، افزود: شهید مهرابی و دیگر شهدای نیروهای مسلح، امنیت امروز کشور را با جان خود حفظ کردند و وظیفه ماست که همواره در کنار خانواده‌های معظم شهدا باشیم.

ادای احترام به شهدای دانش‌آموز و معلم

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به شهادت جمعی از دانش‌آموزان و معلمان در جریان حملات سال گذشته تصریح کرد: بیش از ۲۸۰ دانش‌آموز در نقاط مختلف کشور و بیش از ۶۷ معلم در جریان این حملات به شهادت رسیدند که از این تعداد، تنها بیش از ۱۶۸ دانش‌آموز در شهرستان میناب جان خود را در این مسیر فدا کردند.

حسنوند ادامه داد: امروز بازگشایی مدارس و حضور پرشور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، خود نشانه‌ای از ایستادگی و ادامه مسیر زندگی و پیشرفت کشور است و بهترین پاسخ به دشمن، ساختن ایرانی قوی‌تر از مسیر علم، دانش و تربیت نسل آینده خواهد بود.

پوشش انتظامی و ترافیکی ۴۵۰ نقطه آموزشی

وی با اشاره به تمهیدات پلیس برای آغاز سال تحصیلی گفت: از حدود دو هفته پیش برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازگشایی مدارس در استان آغاز شد و امروز بیش از ۴۵۰ نقطه آموزشی در سطح استان تحت پوشش نیروهای پلیس راه، راهور، انتظامی، یگان امداد و سایر پلیس‌های تخصصی قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: مأموران پلیس با هدف تأمین نظم، امنیت و تسهیل تردد دانش‌آموزان و خانواده‌ها در اطراف مدارس مستقر هستند و با مواردی که امنیت و آرامش مدارس را تهدید کند، برخورد قانونی خواهند کرد.

اجرای طرح «همیار پلیس» و مدیریت سرویس‌های مدارس

حسنوند با اشاره به برنامه‌های آموزشی پلیس راهور در مدارس اظهار کرد: آموزش قوانین و مقررات ترافیکی به دانش‌آموزان از برنامه‌های محوری پلیس است و کارت «همیار پلیس» و دفترچه آموزشی قوانین راهنمایی و رانندگی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. وی افزود: دانش‌آموزان همیار پلیس با حضور در ورودی مدارس، در ایجاد نظم و ترویج فرهنگ ترافیکی مشارکت فعال خواهند داشت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین از خانواده‌ها خواست در انتخاب سرویس مدارس دقت کافی را داشته باشند و ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای استفاده از ناوگان مجاز انجام شده و بیش از ۴۰ هزار راننده برای خدمت‌رسانی به مدارس و دانش‌آموزان در نظر گرفته شده‌اند. وی تأکید کرد: خانواده‌ها برای جابه‌جایی فرزندان خود حتماً از سرویس‌های رسمی و مورد تأیید استفاده کنند و هنگام تحویل دانش‌آموزان نیز ضوابط تعیین‌شده را رعایت کنند.

برخورد با آسیب‌ها و کنترل عرضه اقلام غیربهداشتی

حسنوند یکی دیگر از برنامه‌های مهم پلیس را کنترل محیط پیرامونی مدارس عنوان کرد و گفت: پاکسازی اطراف مراکز آموزشی از تخلفات، جرایم و آسیب‌های اجتماعی در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت برخی دستفروشان و بساط‌گستران در اطراف مدارس خاطرنشان کرد: خانواده‌ها و مسئولان مدارس باید نسبت به عرضه مواد غذایی غیربهداشتی و اقلام نامعتبر در اطراف مدارس بسیار حساس باشند و موارد مشکوک را بلافاصله به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با تأکید بر نقش بنیادین آموزش و پرورش در ساخت آینده کشور گفت: مدرسه باید محیطی برای آموزش، انضباط، رشد و امید باشد و پلیس نیز در کنار معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای تأمین امنیت و آرامش این محیط، با تمام توان حضور خواهد داشت.