به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی صبح چهارشنبه در آیین متمرکز بازگشایی مدارس گلستان و نواختن «زنگ مهر و مقاومت» در دبیرستان امام علی(ع) گرگان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی یکی از ضرورت‌های اساسی استان است و باید روند احداث و نوسازی مدارس با جدیت دنبال شود.

وی افزود: نهضت مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی از موضوعاتی است که با تأکید رئیس‌جمهور در کشور دنبال می‌شود و گلستان نیز با استفاده از ظرفیت خیران و همراهی آموزش و پرورش باید سهم خود را در این مسیر ایفا کند.

استاندار گلستان ادامه داد: هدف این است که با افزایش سرعت ساخت مدارس، نوسازی فضاهای موجود و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، شرایط مناسب‌تری برای تحصیل دانش‌آموزان استان فراهم شود.

مدرسه؛ نقطه آغاز ساخت آینده ایران

طهماسبی آموزش و پرورش را از ارکان اصلی آینده‌سازی کشور دانست و گفت: بیش از ۹۰ میلیون ایرانی نسبت به آینده فرزندان این سرزمین دغدغه دارند و بخش مهمی از آینده کشور در کلاس‌های درس شکل می‌گیرد.

وی افزود: معلمان و همه افرادی که در فرآیند تعلیم و تربیت فعالیت دارند، در پرورش نسلی توانمند، مسئولیت‌پذیر و اثرگذار نقش دارند و تلاش آنها مستقیماً با آینده جامعه ارتباط دارد.

استاندار گلستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: بازگشایی مدارس پس از ماه‌هایی که آموزش دانش‌آموزان با شرایط دشواری همراه بود، نشان می‌دهد مسیر علم، آموزش و پیشرفت در کشور متوقف نشده است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، به‌ویژه شهدای حادثه مدرسه میناب، گفت: جان‌باختن دانش‌آموزان در حوادث اخیر، داغی ماندگار برای جامعه و نظام تعلیم و تربیت است و یاد آنان باید زنده نگه داشته شود.

دانش‌آموزان پای مسائل گلستان بیایند

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود دانش‌آموزان را سرمایه آینده کشور دانست و از آنان خواست با جدیت مسیر تحصیل و کسب دانش را دنبال کنند.

وی همچنین از دانش‌آموزان خواست درباره مسائل استان و راه‌های حل آنها ایده‌پردازی کنند و اظهار کرد: اگر امروز مسئول گلستان بودید، کدام مسئله را در اولویت قرار می‌دادید؟ این دیدگاه‌ها می‌تواند از طریق مدارس و آموزش و پرورش به مسئولان منتقل شود.

استاندار گلستان از تلاش معلمان، فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش استان قدردانی کرد و گفت: بسیاری از مدیران، نخبگان و نیروهای اثرگذار کشور از همین کلاس‌های درس پرورش یافته‌اند و توجه به آموزش و پرورش در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است.