باقربیک: نسل جدید با سیره شهدا و معارف دینی پیوند بخورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام منصور باقربیک، صبح چهارشنبه، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: تقارن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی با ایام بزرگداشت حماسههای دینی و ملی، نشان میدهد که دانشاندوزی باید در کنار تهذیب نفس و تقویت بینش دانشآموزان دنبال شود.
وی افزود: مدارس میتوانند به عنوان یکی از مهمترین عرصههای تربیت معنوی و پرورش نسل آینده، زمینه آشنایی دانشآموزان با معارف دینی، ارزشهای اخلاقی و فرهنگ ایثار و فداکاری را فراهم کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با تأکید بر ضرورت الگوگیری نسل جوان از سیره شهدا بیان کرد: دانشآموزان نیازمند پیوند با سیره شهدای والامقام و الگوهای مقاومت هستند؛ چراکه در این مسیر، علم در کنار بصیرت، شجاعت و ایثار معنا پیدا میکند.
باقربیک ادامه داد: آموزش و پرورش زمانی میتواند به بهرهوری مطلوب برسد که معارف قرآن و اهلبیت(ع) در کنار آموزشهای رسمی مورد توجه قرار گیرد و دانشآموزان از نظر فکری و اخلاقی نیز توانمند شوند.
وی با اشاره به ضرورت آگاهیبخشی در برابر روایتهای مختلف در فضای رسانهای گفت: تقویت شناخت و آگاهی دانشآموزان میتواند به آنها در مواجهه با روایتهای تحریفشده و مسائل هویتی در عصر ارتباطات کمک کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران همچنین با اشاره به مواضع خود درباره عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: وقایعی مانند حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس و همچنین تحولات و درگیریهای منطقه، از موضوعاتی است که باید با رویکرد تاریخی و مستند برای نسل جدید تبیین شود.
باقربیک در پایان گفت: مدارس علاوه بر آموزش دروس رسمی، باید زمینه تقویت شناخت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان را فراهم کنند و معلمان و فعالان فرهنگی نیز در این مسیر نقش مهمی در تربیت نسلی آگاه و مسئولیتپذیر دارند.
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