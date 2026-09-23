روستای شلدان به اینترنت پر سرعت متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح چهارشنبه در آئین افتتاح این طرح اظهار کرد: این پروژه که در قالب طرح توسعه پوشش‌دهی و با تمرکز بر مناطق نیازمند اجرا شده، با هدف رفع چالش‌های ارتباطی و ارتقای سطح خدمات دیجیتال در سطح روستا صورت گرفته است.

وی در خصوص اهمیت این اقدام بیان کرد: زیرساخت‌های شبکه تلفن همراه در روستای شلدان واقع در شهرستان دشتستان، با هدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش سرعت اینترنت، به نسل چهارم ارتقا یافت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر بیان کرد: این پروژه که با اعتباری چهار میلیارد تومانی اجرا شده است، امکان دسترسی پرسرعت به شبکه را برای ۱۰۰ خانوار و ۳۶۸ نفر، ساکن در روستای شلدان از پوشش پایدار و باکیفیت شبکه نسل چهارم بهره‌مند خواهند شد.