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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

روستای شلدان به اینترنت پر سرعت متصل شد

روستای شلدان به اینترنت پر سرعت متصل شد

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: روستای شلدان شهرستان دشتستان به اینترنت پر سرعت متصل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح چهارشنبه در آئین افتتاح این طرح اظهار کرد: این پروژه که در قالب طرح توسعه پوشش‌دهی و با تمرکز بر مناطق نیازمند اجرا شده، با هدف رفع چالش‌های ارتباطی و ارتقای سطح خدمات دیجیتال در سطح روستا صورت گرفته است.

وی در خصوص اهمیت این اقدام بیان کرد: زیرساخت‌های شبکه تلفن همراه در روستای شلدان واقع در شهرستان دشتستان، با هدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش سرعت اینترنت، به نسل چهارم ارتقا یافت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر بیان کرد: این پروژه که با اعتباری چهار میلیارد تومانی اجرا شده است، امکان دسترسی پرسرعت به شبکه را برای ۱۰۰ خانوار و ۳۶۸ نفر، ساکن در روستای شلدان از پوشش پایدار و باکیفیت شبکه نسل چهارم بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 6956158

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