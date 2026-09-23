عبداللهی نژاد:بانوان درخط مقدم جنگ ترکیبی امروز قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد عبداللهینژاد صبح چهارشنبه در آیین بازگشایی سال تحصیلی حوزههای علمیه و مدارس که در مدرسه علمیه صدرای ملکشهر برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت اهلبیت (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و امام راحل (ره)، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بهدرستی اشاره فرمودند که امروز ما در یک نقطه عطف تاریخی و جغرافیایی بسیار حساس و کمنظیر برای جهان تشیع قرار گرفتهایم و شرایط حاکم بر منطقه و جهان ایجاب میکند که با درک دقیق این موقعیت تاریخی به ایفای نقش بپردازیم.
وی با بازخوانی وضعیت اسفبار و نگاه کالامحور به زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام، تصریح کرد: در عصر جاهلیت، زن «ملک» تلقی میشد و نه «مالک»؛ حتی مهریه زن نه به خود او بلکه به پدر یا مالکش پرداخت میشد و زن را همچون کالا میان چند مرد معامله میکردند. در آن دوره شأن انسانی زن تا جایی لگدمال شده بود که پدیدههای شومی چون زندهبهگور کردن و تعدیات غیرانسانی علیه دختران رایج بود و زن حتی حق نشستن بر سر سفره همسر خود را نداشت.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام (ص) با مبعوث شدن، این دیدگاه متحجرانه را ۱۸۰ درجه دگرگون ساختند و با بیان «المرأة ریحانة لیست بقهرمان» و تأکید بر آیاتی همچون «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض»، زن را به بطن حیات اجتماعی، معنوی و سیاسی وارد کردند. حضور بانوان در پیمانهای عقبه اول و دوم و بیعت رضوان نماد بارز این تحول سیاسی بود؛ تا جایی که وقتی مشرکان قریش در جریان صلح حدیبیه حضور و بیعت زنان با پیامبر (ص) را دیدند، دریافتند مسلمانان با یقینی تزلزلناپذیر پای در میدان گذاشتهاند و همین پایبندی و سپس مهاجرت بانوان آگاه به مناطقی چون طائف و یمن، بسترساز گرایش فوجفوج مردم به دین مبین اسلام شد.
تأسیس ۵۰۰ حوزه علمیه خواهران؛ دستاورد بینظیر انقلاب اسلامی
حجتالاسلام عبداللهینژاد با مقایسه جایگاه امروز بانوان در جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای منطقه، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) جایگاه و هویت زن مسلمان را احیا کرد. هنوز در مساجد بسیاری از کشورهای همسایه و اسلامی حتی فضایی برای حضور بانوان در نظر گرفته نشده است؛ اما به برکت انقلاب اسلامی، امروز علاوه بر جامعهالزهرا، دانشگاهها و مراکز متعدد قرآنی، بیش از ۵۰۰ حوزه علمیه خواهران در سراسر کشور فعالیت دارند و هزاران بانوی فرهیخته به مدارج عالی علمی، فرهنگی و پژوهشی دست یافتهاند.
وی با اشاره به تغییر ماهیت نبردها در جهان معاصر، تأکید کرد: امروز زن مسلمان دیگر صرفاً یک پشتیبان در پشت جبههها نیست، بلکه به عنوان سرباز اصلی در خط مقدم جنگهای همهجانبه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و شناختی دشمن ایستاده است. دشمن بهخوبی متوجه این نقش محوری شده و تمام سرمایهگذاری خود را در قالب فتنههایی چون «زن، زندگی، آزادی» متمرکز کرده است، زیرا میداند ساختن نسل فردا و تربیت مردان و جوانان جامعه، مستقیم در دست مادران است.
تنزل شأن زن به موتورسواری و دوچرخهسواری خیانت به اوست
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با انتقاد صریح از جریانها و تفکرات فمینیستی، یادآور شد: کسانی که شأن و کرامت زن را در جامعه تقلیل میدهند و مدعیاند حقوق بانوان با سوار شدن بر موتور، دوچرخه یا ورود به ورزشگاهها محقق میشود، ناخواسته یا دانسته در حال خیانت به شخصیت و منزلت والای زن هستند.
وی افزود: اسلام کرامتی به مراتب والاتر برای زن قائل است؛ شریعت اسلامی تمام بار تأمین معیشت، مسکن، خوراک، پوشاک و هزینههای زندگی را بهطور کامل و واجب بر دوش مرد نهاده و همسر را موظف به خدمتگزاری و تکریم زن کرده است. این نگاه مترقی و عزتبخش اسلام کجا و تنزل دادن مطالبات زن به مسائل سطحی کجا؟
مسئولیت در نظام اسلامی امانت الهی است
حجتالاسلام عبداللهینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین مفهوم مسئولیت در مکتب علوی، گفت: برخلاف تعاریف متداول غربی که مدیریت را صرفاً هنر کار کشیدن از دیگران یا سازماندهی منابع برای سودآوری بیشتر میدانند، امیرالمؤمنین علی (ع) صراحتاً خطاب به کارگزاران فرمودند «انّ عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک امانة»؛ پست و مدیریت طعمهای برای بهرهکشی مادی نیست، بلکه باری سنگین و امانتی الهی بر گردن مدیر است که باید روزی آن را تمام و کمال به اهلش بازگرداند.
وی در پایان با تجلیل از مجاهدتهای کادر آموزشی و هیئتامنای حوزه علمیه، تصریح کرد: مسئولیتها موقت و گذرا هستند و آنچه ماندگار میماند، میزان ادای امانت و رضایت خداوند و حضرت ولیعصر (عج) است. گاهی تلاش مخلصانه یک نیروی ساده خدماتی در این مدارس، نزد امام زمان (عج) بسیار ارزشمندتر و مقبولتر از جایگاههای مدیریتی ظاهری ماست.
گفتنی است، در پایان این مراسم با حضور اعضای هیئتامنا از جمله حجتالاسلام والمسلمین تمنایی، از سالها خدمات و تلاشهای مجاهدانه سرکار خانم هاشمینژاد در دوران تصدی مدیریت مدرسه علمیه قدردانی به عمل آمد و سرکار خانم معین بهعنوان مدیر جدید مدرسه صدرای ملکشهر معارفه شد.
نظر شما