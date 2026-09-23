نظری: آموزش حضوری اولویت آموزش و پرورش گلستان در سال تحصیلی جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله نظری ظهر چهارشنبه در آیین متمرکز بازگشایی مدارس گلستان و نواختن «زنگ مهر و مقاومت» در دبیرستان امام علی(ع) گرگان اظهار کرد: استمرار فعالیت آموزشی در این شرایط حاصل همراهی معلمان، خانوادهها و دانشآموزان بود و فرهنگیان با استفاده از فضای مجازی، آموزشهای آفلاین، مدرسه تلویزیونی و رادیو، روند یادگیری را دنبال کردند.
وی افزود: این تجربه نشان داد حتی در شرایطی که امکان برگزاری عادی کلاسها وجود ندارد، میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود ارتباط آموزشی با دانشآموزان را حفظ کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید ادامه داد: امسال مدارس استان با رویکرد آموزش حضوری فعالیت خود را دنبال میکنند و تلاش شده است محیطی مناسب برای ادامه فعالیتهای آموزشی و تربیتی دانشآموزان فراهم شود.
نظری، همکاری دستگاههای مختلف را یکی از عوامل پشتیبان آموزش و پرورش دانست و گفت: استانداری، مجلس، دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج و دیگر مجموعههای استان در بخشهایی مانند توسعه فضاهای آموزشی، تجهیز مدارس و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی دانشآموزان با آموزش و پرورش همکاری داشتهاند.
وی با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی استان افزود: توسعه مدارس در مناطق کمتر برخوردار و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت دولت، خیران و دستگاههای مختلف دنبال میشود و نوسازی و تجهیز مدارس نیز در این مسیر مورد توجه قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای دانشآموز گفت: تعلیم و تربیت علاوه بر انتقال دانش، مسئولیت مهمی در پرورش نسلی توانمند و مسئولیتپذیر دارد و همه دستگاهها باید در تحقق این هدف نقش خود را ایفا کنند.
نظری از معلمان، مدیران مدارس، دانشآموزان و خانوادهها قدردانی کرد و گفت: توجه به آموزش و پرورش، توجه به آینده کشور است و تربیت نسل توانمند نیازمند همراهی مستمر مجموعههای مختلف جامعه خواهد بود.
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