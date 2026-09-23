  1. استانها
  2. گلستان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

نظری: آموزش حضوری اولویت آموزش و پرورش گلستان در سال تحصیلی جدید است

نظری: آموزش حضوری اولویت آموزش و پرورش گلستان در سال تحصیلی جدید است

گرگان-مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با تأکیدبر استمرار آموزش حضوری گفت:مدارس استان سال تحصیلی را با تمرکز بر کیفیت آموزش،پشتیبانی ازدانش‌آموزان وتقویت همکاری خانواده‌ها وفرهنگیان آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری ظهر چهارشنبه در آیین متمرکز بازگشایی مدارس گلستان و نواختن «زنگ مهر و مقاومت» در دبیرستان امام علی(ع) گرگان اظهار کرد: استمرار فعالیت آموزشی در این شرایط حاصل همراهی معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان بود و فرهنگیان با استفاده از فضای مجازی، آموزش‌های آفلاین، مدرسه تلویزیونی و رادیو، روند یادگیری را دنبال کردند.

وی افزود: این تجربه نشان داد حتی در شرایطی که امکان برگزاری عادی کلاس‌ها وجود ندارد، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود ارتباط آموزشی با دانش‌آموزان را حفظ کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید ادامه داد: امسال مدارس استان با رویکرد آموزش حضوری فعالیت خود را دنبال می‌کنند و تلاش شده است محیطی مناسب برای ادامه فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان فراهم شود.

نظری، همکاری دستگاه‌های مختلف را یکی از عوامل پشتیبان آموزش و پرورش دانست و گفت: استانداری، مجلس، دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج و دیگر مجموعه‌های استان در بخش‌هایی مانند توسعه فضاهای آموزشی، تجهیز مدارس و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی استان افزود: توسعه مدارس در مناطق کمتر برخوردار و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت دولت، خیران و دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود و نوسازی و تجهیز مدارس نیز در این مسیر مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموز گفت: تعلیم و تربیت علاوه بر انتقال دانش، مسئولیت مهمی در پرورش نسلی توانمند و مسئولیت‌پذیر دارد و همه دستگاه‌ها باید در تحقق این هدف نقش خود را ایفا کنند.

نظری از معلمان، مدیران مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌ها قدردانی کرد و گفت: توجه به آموزش و پرورش، توجه به آینده کشور است و تربیت نسل توانمند نیازمند همراهی مستمر مجموعه‌های مختلف جامعه خواهد بود.

کد مطلب 6956195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها