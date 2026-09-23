به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی جدید در گلستان همزمان با بازگشایی مدارس و حضور دانشآموزان در کلاسهای درس آغاز شد و مدارس استان فعالیت آموزشی خود را از سر گرفتند.
آیین آغاز سال تحصیلی با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد و دانشآموزان در فضایی بانشاط و پرنشاط، نخستین روز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
در این مراسم، زنگ مهر، ایثار و مقاومت به صدا درآمد تا آغاز سال تحصیلی جدید با تأکید بر مفاهیم ایثار و مقاومت همراه باشد.
با بازگشایی مدارس، دانشآموزان گلستانی بار دیگر راهی کلاسهای درس شدند و فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس استان برای سال تحصیلی جدید رسماً آغاز شد.
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