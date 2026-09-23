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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

سال تحصیلی ۴۲۵ هزار دانش‌آموز گلستانی آغاز شد

سال تحصیلی ۴۲۵ هزار دانش‌آموز گلستانی آغاز شد

گرگان- سال تحصیلی جدید با حضور ۴۲۵ هزار دانش‌آموز گلستانی در بیش از ۳ هزار مدرسه استان آغاز شد و زنگ مهر، ایثار و مقاومت به‌صورت رسمی در مدارس نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی جدید در گلستان همزمان با بازگشایی مدارس و حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس آغاز شد و مدارس استان فعالیت آموزشی خود را از سر گرفتند.

آیین آغاز سال تحصیلی با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد و دانش‌آموزان در فضایی بانشاط و پرنشاط، نخستین روز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

در این مراسم، زنگ مهر، ایثار و مقاومت به صدا درآمد تا آغاز سال تحصیلی جدید با تأکید بر مفاهیم ایثار و مقاومت همراه باشد.

با بازگشایی مدارس، دانش‌آموزان گلستانی بار دیگر راهی کلاس‌های درس شدند و فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس استان برای سال تحصیلی جدید رسماً آغاز شد.

کد مطلب 6956229

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