به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی جدید در گلستان همزمان با بازگشایی مدارس و حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس آغاز شد و مدارس استان فعالیت آموزشی خود را از سر گرفتند.

آیین آغاز سال تحصیلی با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد و دانش‌آموزان در فضایی بانشاط و پرنشاط، نخستین روز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

در این مراسم، زنگ مهر، ایثار و مقاومت به صدا درآمد تا آغاز سال تحصیلی جدید با تأکید بر مفاهیم ایثار و مقاومت همراه باشد.

با بازگشایی مدارس، دانش‌آموزان گلستانی بار دیگر راهی کلاس‌های درس شدند و فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس استان برای سال تحصیلی جدید رسماً آغاز شد.