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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

متقیان: خراسان شمالی رتبه نخست نهضت عدالت آموزشی کشور را کسب کرد

متقیان: خراسان شمالی رتبه نخست نهضت عدالت آموزشی کشور را کسب کرد

بجنورد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از کسب رتبه نخست کشور در نهضت عدالت آموزشی خبر داد و گفت: سرانه فضای آموزشی استان با اجرای طرح‌های این حوزه به ۵۸ مترمربع رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان پیش از ظهر روز چهارشنبه در آیین زنگ آغاز سال تحصیلی که در مدرسه سبز فردوسی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دانش‌آموزان و معلمان خراسان شمالی طی سال گذشته موفقیت‌های متعددی در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی کسب کردند.

وی افزود: در حوزه علمی، دانش‌آموزان استان در المپیادهای ملی و سایر رقابت‌های علمی موفقیت‌های قابل توجهی به دست آوردند و خراسان شمالی در بسیاری از شاخص‌ها در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفت.

متقیان با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان در حوزه فرهنگی نیز گفت: بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز خراسان شمالی در مقاطع مختلف تحصیلی موفق به کسب عناوین کشوری شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی بیان کرد: خراسان شمالی با همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، رتبه نخست کشور را در این حوزه کسب کرده و سرانه فضای آموزشی استان به ۵۸ مترمربع رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی مشارکت دانش‌آموزان را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال عنوان کرد و گفت: همگانی کردن فعالیت‌ها، به‌ویژه در حوزه پرورشی، تربیت بدنی و نهضت عدالت آموزشی، از سیاست‌های اصلی آموزش و پرورش استان است.

وی افزود: در زمینه ساخت زمین‌های چمن و فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای نیز تلاش شده است از ظرفیت مشارکت دانش‌آموزان و سایر مجموعه‌ها استفاده شود و خراسان شمالی با وجود محدودیت‌ها، رتبه هفتم کشور را در زمینه فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای کسب کرده است.

متقیان با اشاره به ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی استان اظهار کرد: از مجموع ۱۹۲ هزار دانش‌آموز خراسان شمالی، حدود ۱۱۰ هزار نفر عضو تشکل‌های دانش‌آموزی هستند و برنامه‌ریزی شده است بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی امسال با استفاده از ظرفیت و توانمندی دانش‌آموزان اجرا شود.

وی همچنین از اجرای پویش «به همین خیال باش» خبر داد و گفت: این پویش با هدف تقویت روحیه امید، ایستادگی و مشارکت دانش‌آموزان اجرا شده است و آیین اختتامیه آن نیز برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: در راستای برنامه‌های مدرسه‌محور و طرح «هر دانش‌آموز یک نقش»، برنامه‌های جدیدی برای مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی از افتتاح طرح «خبرنگار محله» نیز خبر داد و گفت: سازمان دانش‌آموزی در نظر دارد حدود پنج هزار دانش‌آموز خبرنگار را فعال کند تا از ابتدای مهرماه اخبار و ظرفیت‌های محله خود را منعکس کنند و روایتگر امید، نشاط و پویایی در محله‌های استان باشند.

متقیان در پایان با اشاره به آغاز سال تحصیلی و ضرورت ایجاد نشاط در مدارس گفت: افتتاح «جام مهر ایران» نیز با هدف پیوند فعالیت‌های پرورشی و تربیت بدنی و ایجاد امید و نشاط در میان دانش‌آموزان انجام می‌شود تا دانش‌آموزان پس از چند ماه دوری از مدرسه، سال تحصیلی جدید را با شور و نشاط آغاز کنند و برای ایران و مدرسه بهترین عملکرد خود را داشته باشند.

کد مطلب 6956205

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