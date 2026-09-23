  1. استانها
  2. اصفهان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

حمام شاه عباس اصفهان پس از سال‌ها بلاتکلیفی آماده بهره‌برداری شد

حمام شاه عباس اصفهان پس از سال‌ها بلاتکلیفی آماده بهره‌برداری شد

اصفهان- مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان از آماده شدن حمام شاه عباس برای بهره‌برداری آزمایشی خبر داد و گفت: این بنای ۲۵۰۰ مترمربعی پس از مرمت با کاربری موزه‌ای و عرضه صنایع دستی احیا می‌شود.

امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه حمام شاه عباس در مجموعه تاریخی اصفهان اظهار کرد: حمام شاه یکی از حمام‌های شاخص و بزرگ شهر اصفهان است که در دوره شاه عباس ساخته شده و از نظر تاریخی و فرهنگی در ارتباط با بازار و میدان نقش جهان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: این حمام در ساختار تاریخی شهر اصفهان، تنها یک بنای خدماتی نبوده و با توجه به جایگاه اصفهان در دوره صفوی، بخشی از زندگی اجتماعی و شهری مردم و مسافرانی بوده که به این شهر سفر می‌کردند و تجار و مسافران نیز از آن استفاده می‌کردند.

کرم‌زاده با بیان اینکه حمام شاه حدود ۲۵۰۰ مترمربع زیربنا دارد، تصریح کرد: وسعت این مجموعه و ویژگی‌های خاص آن سبب شده است که مرمت، آماده‌سازی و تعریف مدل بهره‌برداری از آن، پروژه‌ای ویژه باشد و نمی‌توان برای آن همان الگویی را در نظر گرفت که برای یک مجموعه معمولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مرمت حمام شاه با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات صندوق توسعه ملی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به روند احیای این بنا گفت: برای مرمت و آماده‌سازی حمام شاه، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شده و منابعی نیز از طریق صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه امروز این مجموعه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان برای آن بهره‌برداری را آغاز کرد و ما منتظر هستیم فرآیند لازم برای افتتاح رسمی نیز طی شود.

کرم‌زاده با اشاره به تصمیم میراث فرهنگی برای آغاز بهره‌برداری آزمایشی از حمام شاه اظهار کرد: در مرحله نخست اجازه داده شده است که مجموعه به شکل موقت و آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا سرمایه‌گذار بتواند نیروهای مورد نیاز خود را ساماندهی کند و مجموعه را از نظر مدیریتی و اجرایی آماده کند.

وی افزود: بهره‌برداری از یک حمام تاریخی با وسعت حدود ۲۵۰۰ مترمربع، کار ویژه‌ای است و طبیعی است که سرمایه‌گذار و نیروهای مجموعه باید پیش از آغاز فعالیت رسمی، تجربه لازم برای اداره چنین مجموعه‌ای را به دست آورند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تأکید کرد: بهره‌برداری آزمایشی این امکان را فراهم می‌کند که نحوه فعالیت مجموعه، مدیریت نیروها و شیوه ارائه خدمات در یک دوره کنترل‌شده مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس مجموعه وارد مرحله بهره‌برداری رسمی شود.

حمام شاه عباس اصفهان پس از سال‌ها بلاتکلیفی آماده بهره‌برداری شد

حمام تاریخی به دلیل ملاحظات فنی با کاربری سابق احیا نمی‌شود

کرم‌زاده درباره کاربری جدید حمام شاه نیز گفت: شرایط فعلی بنا اجازه نمی‌دهد که این مجموعه به عنوان حمام با کاربری سابق مورد استفاده قرار گیرد و در این زمینه محدودیت‌های زیرساختی وجود دارد.

وی با اشاره به نبود گاز در مجموعه افزود: در حال حاضر امکان استفاده از حمام به شکل گذشته وجود ندارد و از سوی دیگر باید موضوع رطوبت نیز مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا استفاده مجدد از مجموعه به عنوان حمام می‌تواند میزان رطوبت را افزایش دهد و این موضوع ممکن است برای بنا و حتی بازار پیرامون آن مشکل ایجاد کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: بنابراین در فرآیند احیای حمام شاه تلاش شده است کاربری جدیدی متناسب با وضعیت بنا تعریف شود؛ به‌گونه‌ای که ضمن ایجاد امکان بهره‌برداری اقتصادی، کمترین فشار و مداخله را بر کالبد تاریخی مجموعه وارد کند.

وی بیان کرد: بر همین اساس، کاربری مجموعه پذیرایی برای حمام شاه پیش‌بینی شده است و در کنار آن، فعالیت‌های فرهنگی و موزه‌ای نیز در این مجموعه دنبال خواهد شد.

کرم‌زاده افزود: یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که برای این مجموعه در نظر گرفته شده، عرضه و فروش صنایع دستی و محصولات صنایع دستی است تا حمام شاه بتواند در کنار کاربری پذیرایی، به فضایی برای معرفی و عرضه بخشی از ظرفیت‌های صنایع دستی اصفهان نیز تبدیل شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی فعالیت موزه‌ای در حمام شاه اظهار کرد: تلاش ما این است که کاربری موزه‌ای نیز در این مجموعه شکل بگیرد تا بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی بنا برای بازدیدکنندگان قابل مشاهده و درک باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: در احیای چنین بناهایی باید میان استفاده جدید و حفاظت از ساختار تاریخی تعادل برقرار شود و نمی‌توان صرفاً با هدف ایجاد یک فعالیت اقتصادی، مداخلاتی در بنا انجام داد که به اصالت و ارزش‌های تاریخی آن آسیب وارد کند.

کرم‌زاده با اشاره به سابقه تاریخی حمام شاه تصریح کرد: این بنا در دوره شاه عباس ساخته شده و در محدوده‌ای قرار گرفته که بازار و میدان نقش جهان نیز در آن واقع شده‌اند و به همین دلیل، اهمیت آن فقط به ساختمان حمام محدود نمی‌شود و بخشی از ساختار تاریخی شهر اصفهان را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: حمام شاه در دوره فعالیت خود مورد استفاده مسافران و تجار نیز قرار داشته و در واقع در ارتباط با زندگی شهری و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی اصفهان بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین به وضعیت این بنا در دوره‌های متأخر اشاره کرد و گفت: حمام شاه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به یک حمام عمومی مدرن یا حمام نمره‌ای تبدیل شد و این تغییر کاربری باعث شد بخشی از کارکرد و هویت سنتی آن دستخوش تغییر شود.

کرم‌زاده ادامه داد: این بنا تا سال ۱۳۷۵ مورد استفاده قرار داشت، اما پس از آن با گذشت زمان با تخریب‌هایی مواجه شد و بخش‌هایی از فضاهای آن نیز کاربری اصلی خود را از دست دادند.

وی با اشاره به ضرورت مرمت و احیای حمام شاه گفت: تغییراتی که در دوره‌های مختلف در این بنا ایجاد شده بود و همچنین حضور متصرفان، از جمله مشکلاتی بود که روند ساماندهی و احیای آن را با دشواری مواجه کرد، اما با وجود این مسائل، امروز حمام شاه آماده بهره‌برداری شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: حمام شاه در سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و از آن زمان، ضرورت حفاظت از این اثر تاریخی و جلوگیری از آسیب بیشتر به آن مورد توجه قرار داشته است.

حمام شاه عباس اصفهان پس از سال‌ها بلاتکلیفی آماده بهره‌برداری شد

کرم‌زاده با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری درست از بناهای تاریخی گفت: زمانی که یک بنای تاریخی مرمت می‌شود، باید برای آینده آن نیز برنامه داشت و بنا نباید پس از مرمت دوباره بدون استفاده باقی بماند؛ بنابراین برای حمام شاه تلاش شده است مدلی برای بهره‌برداری تعریف شود که هم امکان فعالیت اقتصادی داشته باشد و هم الزامات میراث فرهنگی در آن رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: در مورد حمام شاه به دلیل نبود گاز و همچنین نگرانی از افزایش رطوبت، بازگرداندن کاربری حمام به شکل سابق امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل کاربری پذیرایی و فعالیت‌های فرهنگی و موزه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است.

کرم‌زاده درباره زمان افتتاح این مجموعه نیز گفت: پس از طی دوره بهره‌برداری آزمایشی و آماده شدن شرایط لازم، حمام شاه به‌زودی با حضور مسئولان کشوری و استاندار اصفهان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: هدف این است که مجموعه در زمان افتتاح رسمی، از نظر نیروی انسانی، مدیریت، نحوه ارائه خدمات و الزامات حفاظتی به آمادگی لازم رسیده باشد تا فعالیت آن با مشکلات کمتری آغاز شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در پایان تأکید کرد: حمام شاه با توجه به وسعت، موقعیت تاریخی و ارزش فرهنگی خود، ظرفیت آن را دارد که پس از احیا به یکی از مجموعه‌های قابل توجه در بافت تاریخی اصفهان تبدیل شود و تلاش ما این است که بهره‌برداری جدید از این بنا در کنار حفظ ارزش‌های تاریخی آن دنبال شود.

کد مطلب 6956215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها