روح‌الله متفکرآزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آزمایش موفق سلاح جدید سپاه برای هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آمریکا، اظهار کرد: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند با تهدید کردن ملت ایران می‌توانند امتیازاتی به دست بیاورند، اما این بازی برای ملت ما جواب نداده و ما از این مرحله عبور کرده‌ایم.

وی افزود: آمریکایی‌ها با ما یک جنگ گسترده را تجربه کردند و ملت ایران در این جنگ ایستادگی کرد و اجازه نداد تهدید و فشار، اراده ملت را تغییر دهد. بنابراین تهدید کردن ملتی که یک جنگ گسترده را در برابر دشمن خود پشت سر گذاشته، دیگر اثر گذشته را ندارد.

متفکرآزاد ادامه داد: این تهدیدها دیگر اثر تعیین‌کننده‌ای ندارد و بازی موثری برای گرفتن امتیاز از ملت ایران نیست. ما به دشمن نشان داده‌ایم که توان تغییر معادلات نظامی، سیاسی و اقتصادی را داریم. در عرصه نظامی نیز اگر دشمن دچار این توهم باشد که می‌تواند بار دیگر تجاوزی علیه خاک عزیزمان و کشورمان انجام دهد، باید بداند که با دستاوردهای جدیدی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اظهارات سخنگوی سپاه و قرارگاه درباره توانمندی‌های جدید نیروهای مسلح، گفت: دشمن اگر در زمینه تجاوز مجدد به خاک کشورمان توهمی داشته باشد، با دستاوردهای جدیدی روبرو خواهد شد که دستاوردهای قبلی در برابر آنها شاید ابتدایی تلقی شود.

متفکرآزاد خاطرنشان کرد: امروز ما دستاوردهای جدیدی داریم که بخشی از آنها در جریان نبرد هرمز به دشمن نشان داده شده است. بنابراین توصیه ما به دشمن این است که به دنبال آزمایش کردن این دستاوردهای جدید نباشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما به‌شدت آماده‌ایم که در صورت ایجاد تهدید، معادلات جدیدتری را به دشمن تحمیل کنیم، چه در گستره سرزمینی و در دفاع از خودمان و پاسخ به دشمن، چه در نوع تکنولوژی مورد استفاده و چه در تراز پاسخ.

وی تأکید کرد: اگر دشمن بخواهد بار دیگر چنین اقدامی را انجام دهد، با معادلات جدیدی روبرو خواهد شد. امروز طرف مقابل باید بداند که توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران ثابت نمانده و آنچه در گذشته دیده است، تمام ظرفیت ما نیست.

متفکرآزاد در پایان گفت: ملت ایران نشان داده است که تهدید و فشار نمی‌تواند اراده او را تغییر دهد و اگر دشمن بخواهد توانمندی‌های جدید جمهوری اسلامی ایران را آزمایش کند، باید بداند که پاسخ و معادلات میدان می‌تواند کاملاً متفاوت از گذشته باشد.