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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

ارتش آمریکا سقوط جنگنده اف ۱۶ خود را تأیید کرد

ارتش آمریکا سقوط جنگنده اف ۱۶ خود را تأیید کرد

ارتش تروریستی آمریکا با صدور بیانیه‌ای سقوط جنگنده اف ۱۶ این کشور در غرب آلمان را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش آمریکا با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرد که یک فروند جنگنده اف ۱۶ متعلق به پایگاه هوایی این کشور در اشپانگدالم واقع در غرب آلمان طی روز سه شنبه سقوط کرده است.

بر اساس این بیانیه، خلبان با استفاده از چتر نجات قبل از سقوط جنگنده مذکور به بیرون پریده و تحت معالجه قرار گرفته است.

ارتش آمریکا اضافه کرد که جنگنده مذکور در حال بازگشت به پایگاه اشپانگدالم بعد از مشارکت در یک پرواز آموزشی در کنار چهار جنگنده دیگر بود.

سه جنگنده دیگر از نوع اف ۱۶ مسیر خود را فورا به سمت پایگاه هوایی رامشتاین تغییر داده و به سلامت فرود آمدند. تحقیقات در خصوص علت سقوط این جنگنده در جریان است.

کد مطلب 6956244

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