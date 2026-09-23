به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی بابل، با اشاره به اهمیت توسعه خدمات پیشگیرانه اظهار کرد: توجه به بهداشت و اجرای برنامه‌های پیشگیری می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت داشته باشد.

وی با اشاره به وضعیت سلامت مادران در بابل افزود: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری و توسعه خدمات بهداشتی موجب شده است طی دو سال اخیر مرگ مادران باردار در این شهرستان به صفر برسد.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در نظام سلامت، تمرکز بر پیشگیری و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی است؛ موضوعی که می‌تواند ضمن کاهش مرگ‌ومیر، از افزایش هزینه‌های درمان نیز جلوگیری کند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به موارد سگ‌گزیدگی در کشور اشاره کرد و گفت: سالانه حدود ۴۰۰ هزار مورد سگ‌گزیدگی در کشور رخ می‌دهد و دولت برای تأمین واکسن هاری مورد نیاز این افراد حدود ۶۵ میلیون دلار هزینه می‌کند.

وی با بیان اینکه هر فرد سگ‌گزیده چهار نوبت واکسن هاری دریافت می‌کند، افزود: هزینه تهیه هر واکسن حدود ۵۴ دلار است و مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این بخش به حدود ۱۲ همت می‌رسد.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت بر ضرورت جدیت شهرداری‌ها در ساماندهی سگ‌های بدون صاحب تأکید کرد و گفت: کاهش موارد سگ‌گزیدگی نیازمند اقدامات پیشگیرانه و مدیریت مناسب جمعیت سگ‌های بدون صاحب است.

رئیسی همچنین از آمادگی وزارت بهداشت برای مشارکت در نوسازی خانه‌های بهداشت خبر داد و بیان کرد: وزارت بهداشت می‌تواند ۵۰ درصد هزینه نوسازی این مراکز را پرداخت کند و در صورت تأمین سهم ۵۰ درصدی استانداری‌ها، امکان اجرای طرح نوسازی خانه‌های بهداشت فراهم خواهد شد.

وی نقش خانه‌های بهداشت را در ارائه خدمات اولیه و پیشگیری از بیماری‌ها مهم دانست و بر ضرورت تقویت این مراکز به عنوان یکی از بخش‌های اصلی شبکه بهداشت کشور تأکید کرد.