فرمانده سپاه دیر: سلاح امروز نسل نوجوان قلم و بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالرضا ریزی صبح چهارشنبه در مراسم زنگ ایثار و مقاومت و آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان نمونه دولتی امام خامنهای شهر دیّر با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای والامقام اقتدار و بهویژه شهدای دانشآموز این شهرستان را گرامی داشت.
فرمانده سپاه شهرستان دیر با ادای احترام به مقام شامخ شهدا بهویژه شهدای دانشآموز شهرستان دیر اظهار داشت: امنیت، عزت و اقتدار امروز میهن اسلامی مرهون ایثارگریها و جانفشانیهای شهدای والامقامی است که درس ایستادگی و ایثار را در مکتب انقلاب آموختند و جاودانه شدند.
وی با تبریک تقارن بهار تعلیم و تربیت با ایام پرافتخار دفاع مقدس و تقدیر از اساتید و دستاندرکاران این مراسم، خطاب به نسل نوجوان و دانشآموزان گفت: امروز مهمترین وظیفه و رسالت نسل جوان، تلاش مستمر در عرصه علمآموزی و پایبندی به آرمانهای انقلاب است.
فرمانده سپاه شهرستان دیر در پایان ضمن آرزوی سال تحصیلی پربار و موفق برای جامعه فرهنگیان و دانشآموزان، تصریح کرد: امیدواریم فرزندان این مرزوبوم با همت مضاعف و کسب قلههای علمی و اخلاقی، رهروان شایستهای برای تداوم راه روشن شهدای والامقام باشند.
در این مراسم خاطرات دفاع مقدس توسط سرهنگ حسن دریانورد بیان شد و در پایان ضمن تجلیل از خانواده شهید شاخص، زنگ ایثار و مقاومت نواخته شد.
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