به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست نخبگان استان کردستان با نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به تنوع موضوعات مطرح‌شده در این نشست، اظهار کرد: مباحث مطرح‌شده از سوی نخبگان از اهمیت بالایی برخوردار است و بسیاری از آنها ظرفیت آن را دارد که به صورت تخصصی و در جلسات جداگانه مورد بررسی و چالش قرار گیرد.

وی با گرامیداشت اول مهر به عنوان روز ملی پرچم، افزود: تقارن این مناسبت با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، ارزشمند است و پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد عزت و اقتدار کشور به شمار می‌رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به موضوعات اجتماعی مطرح‌شده در این نشست، گفت: مباحثی همچون تعارضات بین‌نسلی، گرایش بخشی از جوانان به جریان‌های سلفی، کاهش سرمایه اجتماعی و ضرورت تقویت انسجام اجتماعی باید در مجموعه‌های تخصصی استانداری و با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل اجتماعی

ورمقانی بر استفاده از توان سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه اجتماعی تأکید کرد و ادامه داد: در استان کردستان مجموعه‌های توانمندی در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند و می‌توان از ظرفیت آنها برای بررسی و ارائه راهکار درباره مسائل اجتماعی استفاده کرد.

وی با اشاره به تجربه انسجام اجتماعی مردم در جریان جنگ اخیر، عنوان کرد: در این دوره، حضور و همراهی مردم در صحنه نشان داد که در شرایط حساس، ظرفیت بالایی برای همبستگی اجتماعی در جامعه وجود دارد و باید این سرمایه اجتماعی را حفظ و تقویت کرد.

معاون استاندار کردستان همچنین با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه، اظهار کرد: افرادی که در این مدت در میدان حضور داشتند و همچنین کسانی که به شکل‌های مختلف همراهی خود را نشان دادند، نمونه‌ای از ظرفیت اجتماعی جامعه در شرایط دشوار بودند.

ضرورت حرکت کشاورزی کردستان به سمت محصولات اقتصادی

ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان پرداخت و گفت: افزایش بهره‌وری در واحد سطح، ایجاد ارزش افزوده و اصلاح الگوی کشت از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: حرکت به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بر و اقتصادی از جمله پسته و زعفران، در مناطقی که از نظر اقلیمی و فنی امکان تولید آنها وجود دارد، می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی بخش کشاورزی کمک کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان آب را یکی از الزامات افزایش بهره‌وری در کشاورزی دانست و بیان کرد: بخشی از اراضی مستعد کشاورزی استان به دلیل محدودیت‌های مربوط به منابع آب با مشکل مواجه هستند و لازم است موضوع تخصیص آب و بهره‌گیری از ظرفیت منابع آبی استان با جدیت پیگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی، گفت: این زنجیره باید از مرحله کاشت و برداشت تا ذخیره‌سازی، فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و صادرات تکمیل شود.

ورمقانی ادامه داد: صرف تولید محصول نمی‌تواند مشکل کشاورزی را حل کند و باید بازار محصول از قبل مشخص باشد؛ چراکه در برخی سال‌ها محصولات کشاورزان به دلیل ضعف در بازاررسانی و سیاست‌های صادراتی روی دست تولیدکننده باقی می‌ماند.

فعال‌سازی واحدهای راکد اولویت صنعت کردستان

معاون استاندار کردستان همچنین درباره وضعیت واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: در سال‌های گذشته اقدامات مختلفی برای کاهش خام‌فروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره تولید انجام شده و در بخش فولاد نیز گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است.

وی با اشاره به ظرفیت شهرک‌های صنعتی استان افزود: در شرایط فعلی، پیش از ایجاد واحدهای جدید باید ظرفیت واحدهای راکد، زیان‌ده، متوقف و نیمه‌تمام شناسایی و برای بازگشت آنها به چرخه تولید برنامه‌ریزی شود.

ورمقانی یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری واحدهای راکد را ضعف در بررسی اهلیت برخی متقاضیان دانست و گفت: پیش از واگذاری تسهیلات و حمایت‌های دولتی، باید توانمندی و اهلیت سرمایه‌گذاران به شکل دقیق بررسی شود و پس از پرداخت تسهیلات نیز نظارت مؤثر بر نحوه هزینه‌کرد منابع صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: البته بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران استان با جدیت و دلسوزی در مسیر تولید فعالیت می‌کنند، اما در مواردی نیز سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده که سال‌ها بدون فعالیت باقی مانده و حتی منابع بانکی دریافت کرده‌اند.

مطالبات نخبگان باید به تصمیم اجرایی تبدیل شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مطرح‌شده در این نشست، گفت: دغدغه‌های نخبگان و مسائل مطرح‌شده در این جلسه به مجموعه مدیریت استان منتقل خواهد شد تا در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

ورمقانی با بیان اینکه گستردگی موضوعات مطرح‌شده نشان می‌دهد مسائل استان نیازمند جلسات تخصصی بیشتری است، اظهار کرد: اگر قرار باشد همه موضوعات در یک جلسه مطرح شود، فرصت کافی برای بررسی عمیق آنها وجود ندارد؛ بنابراین باید هر موضوع به صورت مشخص دنبال و از مرحله طرح مسئله به سمت اقدام عملیاتی هدایت شود.