  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۴

ورمقانی: حفظ اشتغال موجود نیازمند حمایت جدی از واحدهای تولیدی است

ورمقانی: حفظ اشتغال موجود نیازمند حمایت جدی از واحدهای تولیدی است

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان و بانک‌ها باید با حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی، زمینه حفظ اشتغال موجود در استان را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی صبح سه شنبه در کمیسیون کارگری کردستان با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه کارگری، هم‌افزایی میان کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی را راهکار اصلی برای عبور از مشکلات و جلوگیری از بروز بحران در واحدهای تولیدی و خدماتی استان عنوان کرد.

وی بیان کرد: مشکلات حوزه کارگری پس از جنگ افزایش یافته و شرایط اقتصادی، فشار بیشتری را بر برخی واحدهای تولیدی و جامعه کارگری وارد کرده است.

وی افزود: با وجود این شرایط، استان کردستان با بحران و تنش جدی در حوزه کارگری مواجه نشده که این موضوع حاصل صبوری و همراهی جامعه کارگری و همکاری کارفرمایان و مدیران است و باید از این رویکرد قدردانی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فشار اقتصادی بر مردم گفت: دشمن صهیونیستی و آمریکایی تلاش دارد با افزایش فشارهای اقتصادی و ایجاد نارضایتی در میان اقشار مختلف جامعه، زمینه بروز بحران‌های اجتماعی را فراهم کند.

ورمقانی ادامه داد: اتحاد، انسجام و همراهی مردم ایران موجب شده است بسیاری از این توطئه‌ها خنثی شود و در این شرایط نیز باید با تقویت همکاری و همفکری میان بخش‌های مختلف، اجازه نداد مشکلات اقتصادی به مسائل اجتماعی و کارگری تبدیل شود.

وی در ادامه بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از واحدهای تولیدی و خدماتی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های آب، برق و گاز، همچنین بانک‌ها، سازمان‌های بیمه‌گر، امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با نهایت توان در کنار واحدهای تولیدی و خدماتی قرار گیرند.

معاون استاندار کردستان خاطرنشان کرد: هدف از این حمایت‌ها باید کمک به تداوم فعالیت واحدها و جلوگیری از تعطیلی آنها باشد، چرا که حفظ اشتغال موجود در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ورمقانی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای راکد استان تأکید کرد و گفت: وضعیت واحدهای تولیدی راکد باید به صورت دقیق بررسی شود تا واحدهایی که ظرفیت و امکان احیا دارند، شناسایی و برای بازگشت به چرخه تولید و اقتصاد استان حمایت شوند.

وی اضافه کرد: در مقابل، واحدهایی که به هر دلیل امکان احیا و بازگشت آنها به فعالیت وجود ندارد نیز باید پس از بررسی کارشناسی، از آمار واحدهای قابل احیا تفکیک شوند تا تصویر واقعی‌تری از وضعیت تولید و اشتغال استان ارائه شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در پایان بر ضرورت تداوم تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، کارگران و کارفرمایان تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صیانت از فرصت‌های شغلی موجود در استان شد.

کد مطلب 6940805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها