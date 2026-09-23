به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر چهارشنبه کماندار خراسان جنوبی و جوان‌ترین عضو کاروان ورزشی ایران، در مراسمی در تهران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن بدرقه شد.

امیرحسین تلواری در این مراسم با تشریح جایگاه و ظرفیت‌های ورزش خراسان جنوبی، بر حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان از ورزشکاران مدال‌آور و قهرمانان استان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در رشته تیراندازی با کمان استان، حمایت از ورزشکاران مستعد و فراهم‌سازی زمینه رشد و افتخارآفرینی آنان را از اولویت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان دانست.

در ادامه این مراسم، غلامرضا شعبانی‌بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، افزود: با توجه به وجود استعدادهای ارزشمند در خراسان جنوبی، قول مساعد برای حمایت بیشتر از این رشته در استان را می‌دهیم.

گفتنی است، فرهنگ خداپرست، کماندار ملی‌پوش استان، به عنوان نماینده ورزش خراسان جنوبی در ترکیب تیم ملی تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن به میدان می‌رود.