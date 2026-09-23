پخش مستندی از آخرین ساعات کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی مطهر ساخته شده و برای نخستینبار به سراغ روایت افرادی رفته است که در جریان جستجو و پیدا کردن پیکر شهید سیدحسن نصرالله حضور داشتهاند. این مستند از لحظات و جزئیات این عملیات روایت میکند، روایتی که برای اولینبار پس از شهادت سیدحسن نصرالله بازگو میشود.
این مستند با پایان مراحل پس تولید، در آستانه پخش قرار گرفته است و همزمان با دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله روی آنتن خواهد رفت.
مستند «آن شب» محصول مشترک پردیس بینالملل سازمان هنری رسانهای اوج و مرکز سیمرغ است که جزئیات زمان و شبکه پخش آن متعاقبا اعلام میشود.
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