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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

پخش مستندی از آخرین ساعات کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله

پخش مستندی از آخرین ساعات کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله

مستند «آن شب» به کارگردانی مهدی مطهر، با روایتی از کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله، تولید خود را به پایان رساند و در سالروز شهادت دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر ساخته شده و برای نخستین‌بار به سراغ روایت افرادی رفته است که در جریان جستجو و پیدا کردن پیکر شهید سیدحسن نصرالله حضور داشته‌اند. این مستند از لحظات و جزئیات این عملیات روایت می‌کند، روایتی که برای اولین‌بار پس از شهادت سیدحسن نصرالله بازگو می‌شود.

این مستند با پایان مراحل پس تولید، در آستانه پخش قرار گرفته است و همزمان با دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله روی آنتن خواهد رفت.

مستند «آن‌ شب» محصول مشترک پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج و مرکز سیمرغ است که جزئیات زمان و شبکه پخش آن متعاقبا اعلام می‌شود.

کد مطلب 6956353
ندا زنگینه

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