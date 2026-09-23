به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان دخترانه معصومیه منطقه ۱۳ تهران با حضور سیداحمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۱۳ تهران و جمعی از مدیران، مسئولان و فرهنگیان برگزار شد.
در این مراسم، مسئولان ضمن حضور در جمع دانشآموزان و فرهنگیان، بر اهمیت فراهمکردن محیطی ایمن، بانشاط و مناسب برای تحصیل دانشآموزان و ضرورت توجه به زیرساختهای آموزشی و شهری تاکید کردند.
علوی در این مراسم تاکید کرد: عضو شورای اسلامی شهر تهران، در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانشآموزان، معلمان و خانوادهها اظهار کرد: مدرسه فقط محلی برای آموزش کتابهای درسی نیست، بلکه بخش مهمی از شخصیت، هویت و آینده فرزندان ما در همین محیط شکل میگیرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: مدیریت شهری پایتخت در حوزههایی که به شهر و محیط پیرامونی مدارس مربوط میشود، خود را در کنار آموزشوپرورش، مدیران مدارس، معلمان و خانوادهها میداند و موضوعاتی مانند ایمنی معابر، حملونقل، مناسبسازی محیط اطراف مدارس و توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی باید با جدیت دنبال شود.
رئیس ستاد سمن های شهر تهران همچنین با اشاره به ظرفیت دانشآموزان در مشارکتهای اجتماعی و شهری تصریح کرد: باید فرصت بیشتری برای حضور و نقشآفرینی نوجوانان در مسائل اجتماعی و شهری فراهم شود تا از همین دوران مدرسه، مسئولیتپذیری، مشارکت و کار جمعی را تجربه کنند.
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