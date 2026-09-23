زنگ «مهر و ایثار» در مدارس لرستان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، آیین بازگشایی مدارس و نواختن زنگ «مهر و ایثار» با حضور مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، جمعی از مسئولان ارشد استان، خانواده‌های معظم شهدا و فرهنگیان در دبیرستان امیرکبیر خرم‌آباد برگزار شد.

آغاز سال تحصیلی با یاد ایثارگران و شهدا

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در این آیین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی، فضای پرشور مدارس در نخستین روز مهر را نشانه‌ای امیدبخش برای آغاز یک سال تحصیلی موفق دانست و اظهار کرد: مشاهده چهره‌های مشتاق دانش‌آموزان و رضایت اولیا، نویدبخش سالی درخشان در عرصه تعلیم و تربیت است.

سید عیسی سهرابی با اشاره به امنیت و آرامش حاکم بر جامعه افزود: این آرامش مرهون مجاهدت‌های بی‌وقفه نیروهای مسلح، سرداران رشید و رزمندگان جان‌برکفی است که امنیت کشور را در مرزها و شهرها تضمین کرده‌اند.

وی تأکید کرد: گرامیداشت هفته دفاع مقدس فرصتی برای یادآوری رشادت‌ها و ایثارگری‌های کسانی است که برای حفظ امنیت و استقلال کشور از جان خود گذشتند و امروز وظیفه نظام تعلیم و تربیت، انتقال این فرهنگ به نسل آینده است.

آموزش و پرورش امروز باید متفاوت از گذشته باشد

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای تربیتی پس از جنگ، اظهار داشت: آموزش و پرورش امروز باید متفاوت از گذشته باشد و در برابر جنگ شناختی، با تغییر نگاه و بازگشت به هویت اصیل ایرانی-اسلامی، نقش مؤثرتری ایفا کند.

سهرابی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد حس خودتحقیری و القای ناامیدی در جامعه گفت: دشمن در سال‌های اخیر تلاش کرده است با تزریق حس خودتحقیری و وارونه جلوه دادن داشته‌های استراتژیک کشور، تصویری منفی از توانمندی‌های ایران ارائه کند؛ این در حالی است که کشور از ظرفیت‌های گسترده زیرساختی در حوزه‌های مختلف برخوردار است.

وی افزود: ایران اسلامی با اتکا به ظرفیت‌های زیرساختی خود در حوزه‌هایی همچون پتروشیمی، خطوط ریلی و انرژی، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و نظام تعلیم و تربیت باید این واقعیت‌ها را برای نسل جدید تبیین کند.

مدرسه؛ پناهگاه تبیین واقعیت‌ها و تقویت اعتمادبه‌نفس ملی

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به نقش فضای مجازی در شکل‌دهی به نگرش نسل جدید تصریح کرد: زمانی که در فضای مجازی تلاش می‌شود این باور القا شود که ایران زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت را ندارد، رسالت نظام تعلیم و تربیت سنگین‌تر می‌شود.

سهرابی ادامه داد: مدرسه باید پناهگاه تبیین واقعیت‌ها و تقویت اعتمادبه‌نفس ملی باشد و دانش‌آموزان را با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های واقعی کشور آشنا کند.

وی تأکید کرد: تربیت دانش‌آموزانی که شناخت درستی از هویت، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور داشته باشند، یکی از مهم‌ترین وظایف آموزش و پرورش در شرایط امروز است.

چهار محور تحول در نظام آموزشی لرستان

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی، چهار محور اساسی تحول در نظام آموزشی استان را تشریح کرد.

سهرابی بر بازنگری در روش‌های آموزشی و متناسب‌سازی آنها با نیازهای روز نسل جوان تأکید کرد و گفت روش‌های تربیتی و آموزشی باید متناسب با شرایط جدید و نیازهای دانش‌آموزان به‌روز شوند.

وی تقویت پیوند عاطفی و ملی دانش‌آموزان با مدرسه و وطن را یکی دیگر از الزامات تحول دانست و بر ضرورت ایجاد محیطی که دانش‌آموز در آن احساس تعلق و مسئولیت‌پذیری داشته باشد، تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، احیا و توسعه هویت ایرانی و اسلامی را از دیگر محورهای مهم برشمرد و گفت این موضوع به‌ویژه در مواجهه با الگوهای بیگانه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سهرابی همچنین تربیت نسلی امیدوار و توانمند را ضروری دانست و تصریح کرد: دانش‌آموز باید نه‌تنها به امکان تغییر آینده باور داشته باشد، بلکه خود را یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق این تغییر بداند.

تأکید بر روحیه ایستادگی و مقاومت

سهرابی در ادامه با اشاره به اهمیت تقویت روحیه آزادگی و ایستادگی در نسل آینده اظهار داشت: مسیر سلطه همواره به دنبال محدودسازی و نفی آزادگی ملت‌هاست و نظام تعلیم و تربیت باید روحیه ایستادگی و مقاومت را در دانش‌آموزان تقویت کند.

وی با اشاره به برخی روایت‌های مطرح‌شده در فضای مجازی درباره توانمندی‌های زیرساختی ایران افزود: در مقاطعی این ادعا مطرح شد که ایران فاقد زیرساخت‌های لازم است، اما واقعیت‌های موجود در حوزه خطوط لوله، شبکه ریلی و زنجیره پتروشیمی نشان می‌دهد کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: هیچ انسان آزاده‌ای نمی‌پذیرد که در رفاه همراه با ذلت و تحت امر بیگانگان زندگی کند و رسالت مدرسه، دمیدن روح ایستادگی و مقاومت در کالبد آینده‌سازان ایران است.

دسترسی برابر دانش‌آموزان لرستان به خدمات تربیتی

سهرابی در پایان با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران آیین بازگشایی مدارس، کادر اجرایی دبیرستان امیرکبیر و همراهی رسانه ملی، خاطرنشان کرد: سیاست قطعی آموزش و پرورش لرستان، فراهم کردن دسترسی برابر تمامی دانش‌آموزان استان به بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات تربیتی، فارغ از مرزهای جغرافیایی است.

وی تأکید کرد: کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی نباید تحت تأثیر محل زندگی دانش‌آموزان قرار گیرد و همه دانش‌آموزان استان باید از فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت برخوردار باشند.

تجلیل از خانواده شهید چراغی‌پور

در ادامه این مراسم، از خانواده شهید چراغی‌پور تجلیل شد و با اجرای برنامه صبحگاه و گروه‌های سرود، آیین بازگشایی مدارس و نواختن زنگ «مهر و ایثار» در دبیرستان امیرکبیر خرم‌آباد برگزار شد.