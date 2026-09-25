کردی: علم باید در کنار ایمان و اخلاق به خدمت جامعه منتهی شود

به گزارش خبرنگار مهر٬ شیخ حمزه کردی در خطبههای نماز جمعه جزیره شمالی با اشاره به بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی، آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای توجه دوباره به جایگاه علم، تربیت و آینده نسل جدید دانست و اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی تنها باز شدن درهای مدارس نیست، بلکه فرصتی است تا خانوادهها، معلمان، مسئولان و جامعه نسبت به مسئولیت خود در قبال نسل آینده بیندیشند.
امام جمعه اهلسنت جزیره شمالی با استناد به نخستین آیات نازلشده بر پیامبر اکرم(ص) و فرمان «اقرأ»، جایگاه علم و دانش را در آموزههای اسلامی مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اسلام، امت را به علم، آگاهی، تفکر و بصیرت دعوت کرده و مسلمان باید دین، زمان و مسئولیت خود را بشناسد و برای خدمت به مردم دانش و تخصص کسب کند.
وی با تأکید بر اینکه علم در نگاه اسلام صرفاً وسیلهای برای کسب مدرک و افتخار نیست، افزود: دانش یک امانت است و زمانی ارزش آن کامل میشود که به عمل، اخلاق و خدمت به جامعه منتهی شود. جامعه اسلامی به علمی نیاز دارد که انسان را متواضع، مسئول، امانتدار و خدمتگزار تربیت کند.
کردی همچنین بر ضرورت توجه همزمان به آموزش و تربیت تأکید کرد و گفت: هدف تعلیم و تربیت تنها پر کردن ذهن دانشآموزان نیست، بلکه باید انسانهایی باسواد، بااخلاق، متخصص و مسئول برای آینده جامعه تربیت شوند.
وی خطاب به دانشآموزان، آنان را به تلاش، استفاده درست از فرصتها و مدیریت زمان توصیه کرد و با اشاره به ظرفیتهای فضای مجازی گفت: تلفن همراه و فضای مجازی میتوانند ابزار یادگیری و کسب مهارت باشند، اما در صورت استفاده نادرست، بخش زیادی از وقت و فرصت جوانان را از بین میبرند؛ بنابراین دانشآموزان باید در دریافت و انتشار مطالب، اهل تحقیق و دقت باشند.
امام جمعه اهلسنت جزیره شمالی در ادامه، خانواده را نخستین محیط تربیتی فرزندان دانست و از والدین خواست علاوه بر توجه به وضعیت تحصیلی، به نیازهای عاطفی و اخلاقی فرزندان خود نیز توجه کنند و از مقایسه آنان با یکدیگر بپرهیزند.
وی همچنین با قدردانی از تلاش معلمان، آنان را امانتداران نسل آینده توصیف کرد و بر نقش رفتار و اخلاق معلم در شکلگیری شخصیت دانشآموزان تأکید کرد.
کردی، عدالت آموزشی و توجه به مدارس مناطق محروم را از مسئولیتهای مهم آموزشوپرورش و مسئولان جامعه دانست و اظهار کرد: هیچ استعداد و توانایی نباید به دلیل فقر، محرومیت یا محل زندگی از فرصت رشد و شکوفایی باز بماند و سرمایهگذاری در آموزش، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است.
امام جمعه اهلسنت جزیره شمالی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از علم در مسیر ایمان، اخلاق و خدمت، برای دانشآموزان، معلمان، خانوادهها و مسئولان حوزه تعلیم و تربیت آرزوی توفیق کرد و از خداوند خواست علم نافع، فهم، بصیرت و اخلاق نیکو را نصیب نسل جوان کند.
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