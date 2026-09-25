تفتیان به فینال ۱۰۰ متر نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، تفتیان امروز (جمعه) در مرحله نیمه‌نهایی این ماده با ثبت زمان ۱۰.۳۳ ثانیه در جایگاه چهارم گروه خود قرار گرفت و نتوانست جواز حضور در فینال را به دست آورد.



نفر اول این گروه از تایلند بود که با ۹.۹۱ ثانیه رکورد بازی‌های آسیایی را جابه جا کرد.



نماینده ایران پیش از این در مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰ متر با زمان ۱۰.۴۶ ثانیه در رتبه سوم گروه خود قرار گرفته و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرده بود.



با این نتیجه، پرونده تفتیان در رقابت‌های دوی ۱۰۰ متر بازی‌های آسیایی بسته شد.

