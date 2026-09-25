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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تفتیان به فینال ۱۰۰ متر نرسید

تفتیان به فینال ۱۰۰ متر نرسید

حسن تفتیان، ملی‌پوش دوومیدانی ایران، از صعود به فینال دوی ۱۰۰ متر مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، تفتیان امروز (جمعه) در مرحله نیمه‌نهایی این ماده با ثبت زمان ۱۰.۳۳ ثانیه در جایگاه چهارم گروه خود قرار گرفت و نتوانست جواز حضور در فینال را به دست آورد.

نفر اول این گروه از تایلند بود که با ۹.۹۱ ثانیه رکورد بازی‌های آسیایی را جابه جا کرد.

نماینده ایران پیش از این در مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰ متر با زمان ۱۰.۴۶ ثانیه در رتبه سوم گروه خود قرار گرفته و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرده بود.

با این نتیجه، پرونده تفتیان در رقابت‌های دوی ۱۰۰ متر بازی‌های آسیایی بسته شد.

کد مطلب 6958103

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    نظرات

    • احسان طهماسبی IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
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      این همه از بیت المال خرج این ورزشکار شد .چندین دوره است همش حذف میشه.کسی نیست بپرسه آقا قبل از این رقابت ها ده رور پیش دویدی ۱۰ و ۰۳ الان چی شد رفتی اونجا ۱۰ و ۴۰ دویدی . دوره قبل هم گفتن این آقا ورزشکار مسابقه ای نیست فقط تو تمرین خوبه

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